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«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео

04 октября 2018 10:08
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Быть ближе к природе многие хотят, но не у всех получается, а в Бобруйске даже не приходится прилагать для этого усилий. К дверям самого обычного ресторана здесь трижды в день приходит настоящая лисица. Лисица оказалась гурманом, она предпочитает курицу и свинину, а вот к хлебу равнодушна.

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Говорят, что сделать селфи с лесной гостьей может абсолютно любой желающий. Но даже если дикий зверь кажется ручным, не надо пренебрегать осторожностью, ведь такая встреча может иметь для вас очень неприятные последствия.

Эпидемиолог комментирует ситуацию с лисой в Бобруйске, которая приходит есть в ресторан

«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео-1

«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео-3

# Животные # общество # Антон Мартыненко # Саша Каштанова # Фотофакт # Человек и животные

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