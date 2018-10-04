«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео

Быть ближе к природе многие хотят, но не у всех получается, а в Бобруйске даже не приходится прилагать для этого усилий. К дверям самого обычного ресторана здесь трижды в день приходит настоящая лисица. Лисица оказалась гурманом, она предпочитает курицу и свинину, а вот к хлебу равнодушна.

«Смотрим, что-то рыженькое – лисёнок!» Невероятная история дружбы человека и зверя – в репортаже СТВ

Говорят, что сделать селфи с лесной гостьей может абсолютно любой желающий. Но даже если дикий зверь кажется ручным, не надо пренебрегать осторожностью, ведь такая встреча может иметь для вас очень неприятные последствия.

Эпидемиолог комментирует ситуацию с лисой в Бобруйске, которая приходит есть в ресторан