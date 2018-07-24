«Можно принести крышечки». 28 июля в Минском зоопарке пройдёт благотворительный концерт
Лучший способ отдыха с детьми – это поход в зоопарк. Это увлекательная и познавательная прогулка в мир дикой природы.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – научный сотрудник ГКПУ «Минский зоопарк» – Елена Бодрова, зоотехник ГКПУ «Минский зоопарк» – Ирина Месникович.
Кто живет в Минском зоопарке?
Ирина Месникович, зоотехник ГКПУ «Минский зоопарк»:
У нас есть большая коллекция кошачьих – тигры, львы. Сейчас у нас родились еще и оцелоты. У нас есть зебры, медведь. В нашем павильоне Южной Америки в экзотариуме много экзотических обезьян.
У вас есть 17 крокодиловых кайманов?
Елена Бодрова, научный сотрудник ГКПУ «Минский зоопарк»:
Да, 17 штук. Яйца крокодиловых кайманов закладывают в инкубатор, и у нас была проба пера. Два года назад мы положили первое потомство, в прошлом году был один только детеныш, а в этом году 17 крокодиловых кайманчиков.
Ирина Месникович:
Это очень большой труд и самого зоотехника, и рабочих по уходу за животными. Во-первых, созданы прекрасные условия для размножения нашей паре.
Многие животные приобрели новые квартиры. Кому посчастливилось?
Ирина Месникович:
Например, в моей группе в экзотариуме моим попугаям построили вальеры, теперь можно наблюдать и какаду, и средних разных попугаев.
По группе хищников произошла реконструкция старых вальеров. Увеличилась площадь вальера для тигра.
Елена Бодрова:
У нас в этом году бэби-бум по животным. Именно впервые двое оцелотов родились в Минском зоопарке. Можно увидеть их в новых вальерах.
Когда лучше приходить в зоопарк, чтобы как можно больше всего увидеть?
Ирина Месникович:
Наверное, только не в самую жару и не в ливень. Если это эзотариум, то там постоянно микроклимат одинаковый, это не имеет значения.
Какие грандиозные планы у Минского зоопарка?
Елена Бодрова:
Планируют сейчас купить тигрицу. У нас есть свой тигр Саймон и вот ему в пару хотим купить самочку.
Что будет у вас 28 июля?
Ирина Месникович:
28 июля у нас будет мероприятие, благотворительный концерт.
29 июля – международный день тигра и собирают средства для сохранения тигров. Считается, что всего 5 тысяч особей сохранилось в дикой природе. Мы проводим такую акцию – собирается вторсырье. Можно принести крышечки к нам зоопарк.