«Можно принести крышечки». 28 июля в Минском зоопарке пройдёт благотворительный концерт

Лучший способ отдыха с детьми – это поход в зоопарк. Это увлекательная и познавательная прогулка в мир дикой природы.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – научный сотрудник ГКПУ «Минский зоопарк» – Елена Бодрова, зоотехник ГКПУ «Минский зоопарк» – Ирина Месникович.

Кто живет в Минском зоопарке?

Ирина Месникович, зоотехник ГКПУ «Минский зоопарк»:

У нас есть большая коллекция кошачьих – тигры, львы. Сейчас у нас родились еще и оцелоты. У нас есть зебры, медведь. В нашем павильоне Южной Америки в экзотариуме много экзотических обезьян.

У вас есть 17 крокодиловых кайманов?

Елена Бодрова, научный сотрудник ГКПУ «Минский зоопарк»:

Да, 17 штук. Яйца крокодиловых кайманов закладывают в инкубатор, и у нас была проба пера. Два года назад мы положили первое потомство, в прошлом году был один только детеныш, а в этом году 17 крокодиловых кайманчиков.