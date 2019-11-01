Жизнь с надеждой. Какие нововведения внедрят в белорусскую медицину?

Новости Беларуси. Медиков ожидает повышение заработной платы, будет решена и проблема с очередями в больницах. Об этом сообщил глава Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники, представители общественных организаций и врачи обсуждали, как сделать более эффективным лечение пациентов со спинальными травмами и в целом затронули актуальные вопросы здравоохранения. К примеру, одной из мер для устранения очередей на операции станет обновление оборудования. Какие еще нововведения ждут нашу медицину и каких результатов уже удалось достичь? Ольга Коршун подробнее.

В инвалидной коляске Виктория оказалась 5 лет назад. Этот роковой вечер она до сих пор вспоминает с содроганием. После вечеринки шумная компания возвращалась домой. Их автомобиль пошел на обгон, но маневр оказался неудачным. Тяжелые травмы получили тогда все молодые люди. Сейчас все силы девушки идут на восстановление и реабилитацию. Шансы заново научиться ходить невелики, не скрывают специалисты, но Виктория верит в свою победу.

Виктория Колядко, пациентка РНПЦ травматологии и ортопедии:

У меня в позвоночнике металлоконструкция. За ней нужно периодически смотреть, потому что мы стареем, позвоночник изнашивается, подвергается нагрузке, поэтому МРТ, КТ и по профилю ещё, по специфике травмы. Поэтому все надо проверять, УЗИ делать.

Чаще всего спинальные травмы – это последствия ДТП, падения с высоты или неудачного ныряния. В РНПЦ травматологии и ортопедии в год проходят лечение около 500 пациентов с травмой позвоночника.

Большинство нуждается в операции. Причем нередко время не терпит. Но сегодня технологии шагнули так далеко, что нередко пациентов буквально ставят на ноги уже в первые сутки после операции.

Кирилл Пустовойтов, врач-нейрохирург РНПЦ травматологии и ортопедии:

Технологии позволяют, во-первых, снизить травматичность во время операции. Во-вторых, снизить кровопотерю во время операции. Также в послеоперационном периоде уменьшить болевой синдром у пациента, что способствует ранней реабилитации.

В РНПЦ травматологии и ортопедии берутся за самые сложные случаи. Директор центра перечисляет, какие технологии они освоили только в последние несколько лет. От остеосинтеза костей и арт-роскопии суставов до исправления сколиотической деформации позвоночника у детей. Эту технологию освоили вместе с российскими коллегами.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

К нам обращается ежегодно порядка 30 тысяч пациентов за консультативной помощью. Госпитализируется порядка 8 тысяч на сложные высокотехнологичные операции. Мы выполняем порядка 6 тысяч операций. Приблизительно половина из них относится к категории самого высокого уровня сложности.

Одним словом, такие специалисты на вес золота. Зачастую их работу сравнивают по сложности с космическими технологиями. А значит, и оплата труда должна быть на уровне.

На это обратил внимание Президент во время посещения РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова в Боровлянах. Глава государства отметил, что зарплаты повысят уже к 2025 году. Но чтобы заинтересовать врачей, этого недостаточно. Доступное жилье, высокий уровень образования, современное оборудование, помощь зарубежных коллег. А почет и уважение к доктору – это вообще в крови у наших людей. Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»

Еще одна проблема в анамнезе белорусской медицины – очереди. На этом акцентировал внимание чиновников глава государства. Иногда операцию приходится ждать несколько месяцев. Причины разные, зачастую объективные, но время в таких случаях чаще всего играет против пациента. Так что в Минздраве оперативно ищут решения этой наболевшей проблемы.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Была поставлена четкая задача – к следующего году простаивающего или неустановленного сложного диагностического оборудования не было. И информатизация и контроль. Идет работа по созданию единой платформы информационной, где будет, во-первых, оперативное распределение потоков пациентов, во-вторых, там четко будет видно время: от момента направления до получения консультации.

Семилетняя Полина тоже оказалась в очереди выздоравливающих. Сложнейшую операцию по удалению опухоли девочке провели в понедельник, а сегодня она уже на ногах.

Редкий случай. Опухоль задевала не только головной мозг, но и спинной. Оперировали 6 часов. Из возможных осложнений – искривление лица, гнусавость, нарушение глотания. Но Полине уже ничего не грозит.

Ольга Коршун корреспондент:

Это один из самых оснащённых медицинских центров в стране. В РНПЦ неврологии и нейрохирурги операции проходят каждый день проходят десятки операций. А по оснащённости этот центр сравнивают с известным во всем мире НИИ Бурденко в России. Но ещё пару лет назад этот медицинский гигант и сам нуждался в срочной реабилитации.

В 2013 в центре закончили реконструкцию и оснастили по последнему слову техники. Сегодня здесь все, что нужно и для пациента, и для хирурга. В операционных – аппараты КТ, микроскопы. Одним словом, под контролем буквально каждый вздох. В год выполняют более 3 тысяч операций. Лечиться к нам едут даже из Америки.

Рышард Сидорович, директор РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Ежегодно к нам обращаются из 40-45 стран. В основном пациенты из России, Украины, Средней Азии, из Китая, Германии. Было три пациента из США, правда, это были бывшие граждане Беларуси.