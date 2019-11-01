Генетический паспорт. Как выяснить, какую профессию выбрать и какими талантами обладаешь

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Республиканский центр геномных биотехнологий – паспортный стол будущего. Такого учреждения нет ни в России, ни в СНГ. Ближайший в Германии.

Ольга Коршун, корреспондент: В таком белорусском «паспортном столе» можно получить генетический паспорт. Этот уникальный документ получают раз в жизни, ведь гены не меняются. Из этого паспорта, например, можно узнать, какими болезнями вы можете заболеть, какую профессию выбрать или какими талантами обладаете.

Ученые установили, что особенности каждого из нас – характер, внешние данные, интеллект – на 75 % зависят от ДНК, полученной в наследство от родителей. Всего у человека 25 тысяч генов, но науке многие из них неинтересны. К примеру те, которые отвечают за форму ногтей, цвет волос.

В лаборатории анализирую 60 генов. Для этого ученые получают образец ДНК (например, слюну). Анализ одного гена занимает пару часов, десяти – пару недель. Потом вся информация сводится воедино и заполняется паспорт. Каждый день в лабораторию приходят около 300 белорусов. Многие из них женщины.

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:

Бывают случаи, когда врачи не могут найти причину, и они говорят, что женщина абсолютно здорова. А она раз за разом теряет беременность. По шесть, по семь выкидышей – можете себе представить, какая это ужасная трагедия для семьи. А оказывается, что причина – наследственная тромбофилия.

У нас очень много женщин (по крайней мере, с кем у нас есть обратная связь), мы знаем, что уже многие стали мамами.