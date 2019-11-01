«Определяем, какие гены нужно искать у детей». Что такое спортивная генетика

Для атлета важны гены выносливости, стрессоустойчивости, агрессии, мужества. Специалисты начинали работу в области спорта с анализа генотипов наших биатлонистов перед Олимпиадой в Ванкувере.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Одно из уникальных направлений науки – спортивная генетика. Чтобы стать чемпионом, нужны не просто способности, а спортивная гениальность.

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:

Наши биатлонисты никогда не жили наверху, в олимпийской деревне, всегда их возили вниз.

Их специальным транспортом возили вниз. Было много вопросов. Но они шли. Гипоксия. Разреженный кислород. Выявляя неблагоприятные моменты у элитных спортсменов, повышается их результативность. На основании полученных данных определяем, какие гены нужно искать у детей.