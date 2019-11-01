Биоинформатика. Как работает программа, с помощью которой можно диагностировать рак

Чтобы побороть рак, исследования ведутся в самых разных научных областях. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Биоинформатика как наука появилась только в конце 20 века. У этих специалистов нет ни пробирок, ни реагентов, ни белых халатов. Для обработки биологической информации они используют компьютерные технологии. Отдельный раздел – программы для улучшения диагностики заболеваний. В нашей стране в этой сфере есть не только теоретические, но и практические наработки.

Евгения Лисица, старший преподаватель кафедры системного анализа и компьютерного моделирования БГУ:

Мы разработали программное обеспечение, которое позволяет автоматически сегментировать объекты. Причем точность соответствует ручной сегментации. Потом мы набрали наиболее информативные признаки. Для того, чтобы не снимать все 50 параметров, мы отобрали 13 из них, самые информативные. Снимаем автоматически эти параметры.

Довольно неудобно работать с таблицей. У тебя есть таблица, ты видишь там какие-то числа, непонятно, что там написано. Поэтому существуют специальные методы, которые позволяют разбить объекты на кластеры.