Как пользоваться косметикой после аллергического дерматита?

Новости Беларуси. О том, как не навредить коже после перенесённого воспаления, рассказали в программе «Теледоктор».

Майя Некрасова, заведующая амбулаторно-дерматологическим отделением №1 УЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» г. Минска:

Обычно после разрешения аллергических проявлений на коже мы рекомендуем полностью восстановить кожу, и начинать введение тех или иных уходовых средств постепенно.

Никогда не забывайте проводить кожную пробу на ограниченном участке кожи.

Дабы, при небольших каких-то изменениях, а небольшие изменения лечить и предотвратить более серьёзные проще, и делайте кожные пробы. И, если у Вас всё хорошо, пользуйтесь этим средством. И напоследок хочу сказать: кожа – это то платье, которое нам даётся один раз и на всю жизнь. Давайте будем к ней относиться бережно. Будем её любить, оберегать, и она с благодарностью ответит нам.