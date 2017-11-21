Почему появляются прыщи у взрослых?

Новости Беларуси. О каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать прыщи и угри, рассказали в программе «Теледоктор».

Майя Некрасова, заведующая амбулаторно-дерматологическим отделением №1 УЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» г. Минска:

Угревая болезнь – это хроническое заболевание сальных желез и волосяных фолликулов. Обычно развивается в период активного репродуктивного возраста и в пубертатный период. У девочек с 12 до 16 лет и у мальчиков с 13 до 18 лет, то есть, период активного полового развития.

Хотя, угри бывают и у взрослых.

Причин множество: и эндокринные заболевания, приём медикаментозных препаратов, нерациональное использование косметических средств.