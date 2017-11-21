Прямой эфир

Почему появляются прыщи у взрослых?

21 ноября 2017 21:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать прыщи и угри, рассказали в программе «Теледоктор».

Майя Некрасова, заведующая амбулаторно-дерматологическим отделением №1 УЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» г. Минска:
Угревая болезнь – это хроническое заболевание сальных желез и волосяных фолликулов. Обычно развивается в период активного репродуктивного возраста и в пубертатный период. У девочек с 12 до 16 лет и у мальчиков с 13 до 18 лет, то есть, период активного полового развития.

Хотя, угри бывают и у взрослых.

Причин множество: и эндокринные заболевания, приём медикаментозных препаратов, нерациональное использование косметических средств.

Здоровье кожи. Теледоктор

# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Майя Некрасова

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно подготовиться к приёму у дерматолога?
21 ноября 2017 21:14

Как правильно подготовиться к приёму у дерматолога?

Пойти в кожвендиспансер и заразиться от дверной ручки: реально ли такое?
21 ноября 2017 21:14

Пойти в кожвендиспансер и заразиться от дверной ручки: реально ли такое?

«Она должна захватывать 2-2,5 зуба»: как выбрать зубную щётку
13 ноября 2017 12:38

«Она должна захватывать 2-2,5 зуба»: как выбрать зубную щётку