Омолаживающие кремы или биоревитализация: что эффективнее?

Новости Беларуси. Работают ли кремы с чудодейственными добавками или то, что написано на упаковках, преувеличено, рассказали в программе «Теледоктор».

Владимир Яромич, заведующий амбулаторно-дерматологическим отделением №4 УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска:

Все крема действуют через кожу. И очень глубоко они не проникнут.

Поэтому ожидать какого-то суперэффекта от применения местных средств не приходится.

Для этого есть другие методики, которые доставляют питательные вещества туда, где существует сама проблема.

Нина Богданова, СТВ:

Мезотерапия, вкалывание различных витаминов, гиалуроновой кислоты – что, действительно, работает и даёт результаты?

Владимир Яромич:

Мезотерапия создана для того, чтобы ухаживать за увядающей кожей, за кожей, которую задевают возрастные изменения.

Либо биоревитализация.

Каждый выбирает для себя, либо доктор подбирает программу для пациента. Это способ доставки коллагена и других питательных веществ в подкожную клетчатку, в места, где они будут хорошо работать. Действительно, это – более эффективно.