Неравномерность, быстрый рост, трещины: основные симптомы меланомы

Новости Беларуси. Что должно насторожить в родинке, рассказали в программе «Теледоктор».

Инесса Скриганова, врач-дерматовенеролог амбулаторно-дерматологического отделения №3 УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска:

Это асимметричность родинки, неравномерность окрашивания в пигмент, неровный край, размер более 6 миллиметров в диаметре.

Быстрый рост родинки.

При этом, есть субъективные факторы, когда у пациента возникает зуд в области родинки, жжение, покалывание, когда образуется воспалительный венчик вокруг родинки. На поверхности начинают появляться шелушения, трещины, изъязвления, кровоточивость. Когда из неё могут выпадать волосы. Ещё из таких признаков является, когда родинка исчезает.