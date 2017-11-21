Как правильно подготовиться к приёму у дерматолога?

Новости Беларуси. Что можно, а что нельзя делать в день посещения врача-дерматолога, рассказали в программе «Теледоктор».

Светлана Яковлева, врач-дерматовенеролог дерматологического отделения №3 УЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» г. Минска:

В день, когда планируете визит к врачу, не стоит использовать декоративную косметику.

Потому что высыпания на лице, скрытые макияжем, врач не сможет рассмотреть.

Также не следует использовать препараты йода, раствора бриллиантовой зелени, фукорцина или метиленового синего. Кроме того, не следует применять накануне противогрибковые и гормональные средства, так как они могут изменить клиническую картину или привести к получению ложно-отрицательных результатов.