С какого возраста начинать делать омолаживающие процедуры?

Новости Беларуси. Когда стоит приступать к манипуляциям с кожей, рассказали в программе «Теледоктор».

Владимир Яромич, заведующий амбулаторно-дерматологическим отделением №4 УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска:

Для каждой процедуры имеются свои ограничения по возрасту, но, как правило, до 25 лет никаких процедур не требуется. Самое главное – обращаться за такими процедурами именно к специалистам, то есть, не искать, кто делает такие манипуляции на дому, в автомобиле или где угодно ещё, а именно в местах, где работают дипломированные врачи.