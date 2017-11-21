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С какого возраста начинать делать омолаживающие процедуры?

21 ноября 2017 21:16
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Новости Беларуси. Когда стоит приступать к манипуляциям с кожей, рассказали в программе «Теледоктор».

Владимир Яромич, заведующий амбулаторно-дерматологическим отделением №4 УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска:
Для каждой процедуры имеются свои ограничения по возрасту, но, как правило, до 25 лет никаких процедур не требуется. Самое главное – обращаться за такими процедурами именно к специалистам, то есть, не искать, кто делает такие манипуляции на дому, в автомобиле или где угодно ещё, а именно в местах, где работают дипломированные врачи. 

Здоровье кожи. Теледоктор

# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Владимир Яромич

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