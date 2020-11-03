«Здесь уже проходит окончательный этап восстановления». Как в больницах долечивают коронавирусных пациентов?

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?

Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация. Тему продолжит Ксения Худолей. Что белорусы думают о масочном режиме? Шесть мнений Еще один козырь в рукаве белорусской системы здравоохранения – ведение пациентов и после выписки. Возможность реабилитации и долечивания COVID-пациентов опробовали весной. Тогда на этапе отступления вируса в оборот взяли санатории, госпитали и больницы. Результат оправдал ожидания медиков. Ставку на долечивание врачи делают и сейчас.

Жанна Казаченок, главный врач 11-й городской клинической больницы Минска:

Во вторую волну поступают пациенты на 8-10-й день после лечения в стационаре инфекционного профиля. Система долечивания является в данной ситуации актуальной тем, что она позволяет увеличить оборот койки в период роста заболеваемости. Но это большой труд, труд настоящий медицинских работников. Я считаю, что именно в это время все медицинские работники должны обратиться лицом к пациентам и заниматься той эпидемиологической ситуацией и помощью больным, в которой они нуждаются.

11-я городская больница Минска «долечивала» пациентов еще во время первой волны пандемии. Сегодня для больных, которые уже идут на поправку, здесь оборудовано 125 мест. Работать с выздоравливающими врачи привыкли, в этот раз все еще более четко и собрано. К тому же переживать за нехватку средств индивидуальной защиты не придется еще долго – все в запасе, включая оптимизм и боевой дух.

Антонина Шостак, врач 11-й городской клинической больницы Минска:

Мы наблюдаем пациентов, следим за их показателями анализов, насыщением крови кислородом, температурой. Делаем необходимые обследования, если какие-то состояния меняются. Для пациентов это положительный момент, потому что у некоторых нет возможности находиться дома – родственники, нет возможности изоляции. Здесь уже проходит окончательный этап восстановления, восстановления после пневмонии в послеостром состоянии. Настроение более боевое, так как мы уже имеем опыт работы, знаем, как себя вести, нет никакой паники – все четко, отлажено.