О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?

Новости Беларуси. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждалась на ставшей традиционной онлайн-встрече. Селектор провела председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 обсудили представители всех областей страны. Наталья Кочанова обратила особое внимание на безопасное использование и хранение кислорода, а также наличие свободных мест для ковид-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация. Этот вопрос регионы должны держать на контроле, тем более практика ведения пациентов и после выздоровления – козырь в рукаве белорусских медиков.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я хотела бы обратить внимание на безопасное использование, хранение кислорода и все, что связано с этим, соблюдение правил техники безопасности. Обязательно проверьте еще раз все. Свои службы подключите, для того чтобы проверить это. Это первое. Второе: перепрофилирование коек, если это необходимо. Еще весной мы разработали при одновременном поступлении определенного количества пациентов. У вас, я уверена, эти планы есть. Единственное, сегодня я хотела бы слышать от вас о наличии свободных мест в учреждениях здравоохранения.