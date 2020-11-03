Что белорусы думают о масочном режиме? Шесть мнений

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом? Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация. Тему продолжит Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Центр столицы. Будний день. Даже несмотря на это, народу в торговых центрах, аптеках и метро немало. А вот масок на лицах белорусов, кажется, гораздо меньше, чем в первую волну коронавируса.

То ли расслабились, то ли еще не до конца поверили в повторную атаку коронавируса. Мировая статистика неутешительно показательна. Прирост заболеваемости очевиден и в нашей стране. Его медики держат на особом контроле: разработан план действий, учтены риски, пополняются запасы необходимых средств. Только расслабляться нам по-прежнему не стоит.

Есть маска у меня. Когда в транспорте еду, тогда надеваю.

Знаете, я из тех людей, которые соблюдают масочный режим, вот чтобы… Там, где надо. Чтобы не дали штраф, как в России, так здесь. Ну просто потому что надо. И все.

Пятая часть, может, соблюдает. Больше нет. А может, и того не будет.

Я считаю, если в поликлинике, то нужно. А если на улице, то может, если сам по себе идешь, то необязательно. Чтобы дышать воздухом свежим.

Надо пользоваться, потому что не знаешь, кто рядом возле тебя чихнет.