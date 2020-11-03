Аппарат успешно борется с остеохондрозом, артрозом и болью в коленях. Какие процедуры физиотерапии восстановят вас после дачного сезона

Кто не работает – тот не ест. Нет ничего лучше свежей зелени и овощей, выращенных собственными руками. И хотя все это делается во имя здорового образа жизни, зачастую именно фазенда становится местом, где старые болячки дают о себе знать.

В погоне за богатым урожаем ответственные дачники подвергают себя чрезмерным физическим нагрузкам, которые и обостряют многие хронические заболевания. Восстановиться после интенсивных выходных на грядках поможет волшебство физиотерапии. Ольга Кононович, заведующий физиотерапевтическим отделением №2 ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:

Существуют различные методы физиотерапевтического лечения, использование которых происходит за счет применения постоянного или переменного тока, светотерапии, магнитного воздействия, использования пресных и минеральных вод. Процедуры переносятся хорошо, они безболезненные под действием этих мягких физических факторов. Можно воздействовать локально без ущерба для всего организма.

Дачный синдром. Заболевания опорно-двигательного аппарата – чуть ли не визитная карточка садовода-любителя. Монотонная работа руками на грядке в полусогнутом положении тела сулит крайне неприятные последствия. Чтобы их избежать, постарайтесь чаще отдыхать, делайте зарядку и поочередно меняйте виды нагрузок на мышцы.

А если обойти недуг стороной не удалось и массаж бессилен, поможет аппарат ударно-волновой терапии. Его применяют в спортивной медицине, он успешно борется с остеохондрозом, артрозом и болью в коленях. Ольга Кононович:

Улучшается кровообращение, восстанавливаются структуры сосудов в месте воздействия, устраняются кальцинаты и разрастания в месте прикрепления мышцы сухожилий к кости. Воздействие происходит на суставы верхних и нижних конечностей, область позвоночника.

Также врачи не советуют списывать со счетов и лечение силами природы. Гидромассажные ванны также могут стать настоящим спасением дачника, у которого появились заболевания опорно-двигательного аппарата. А в качестве приятного бонуса подобные процедуры приведут в тонус нервную систему, помогут при сильной усталости или стрессе.

Ольга Кононович:

Если вы гипотоник, вам хорошо будет. За 4 дня можно сбросить конкретно вес и подтянуть, он как скульптор тела.