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«Мы, скажем так, не захлёбываемся». Какая ситуация с коронавирусом в Брестской области?

03 ноября 2020 19:15
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?

Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация.

«Мы, скажем так, не захлёбываемся». Какая ситуация с коронавирусом в Брестской области?-1

В Бресте самая большая нагрузка по работе с больными COVID легла на медиков областной больницы. Ко второй волне здесь подготовились: запас медикаментов и защитных средств для персонала рассчитан на 1,5 месяца вперед и постоянно пополняется. Инфекционное отделение – одно из новейших в стране, со своей реанимацией. Каждое из 120 койко-место обеспечено кислородом. Плюс сейчас появилось еще 40 дополнительных. Развернуто отдельное хирургическое отделение для COVID-пациентов.

«Мы, скажем так, не захлёбываемся». Какая ситуация с коронавирусом в Брестской области?-4

Вячеслав Гавриленко, заместитель главного врача по медицинской части Брестской областной больницы:
Всего для оказания помощи у нас достаточно, в полном объеме. Мы имеем запас необходимых средств для оказания помощи. Так что смотрим в будущее с относительным оптимизмом. В целом, я сказал бы, ситуация управляемая. Мы, скажем так, не захлебываемся, у нас нет какой-то такой прямо экстренной ситуации, в которой есть желание поднять лапки. Нет, мы работаем, в общем-то, в штатном режиме – будем считать период этот штатным режимом, это же первый месяц работы.

Печально смотреть на людей, которые прилипают друг к другу в очереди, не надевают масок и пренебрегают, скажем так, элементарными средствами защиты – той же обработкой рук.

«Мы, скажем так, не захлёбываемся». Какая ситуация с коронавирусом в Брестской области?-7

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