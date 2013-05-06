Задержан главный инженер медицинского центра «Экомедсервис»

Новости Беларуси. Новые подробности в нашумевшей истории трагической гибели пациентки «Экомедсервиса». Задержан главный инженер медицинского центра. Он отвечал за эксплуатацию техники, в том числе аппарат искусственного дыхания. А его неисправность могла стать причиной смерти Юлии Кубаревой.

Как установило следствие, во время проведения операции аппарат работал во внештатном режиме в течение 40 минут. Как выяснилось, прибор использовали 6 лет и все это время ни разу не проверяли.

Алексей Волков, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску:

Инженеры по эксплуатации оборудования СЭО «Экомедсервис» медицинский центр» не имеют достаточных специальных познаний и навыков для надлежащей проверки работоспособности аппарата. Вопрос необходимости заключения соответствующих договоров на обслуживание медицинской техники с компетентными учреждениями, которые имеют необходимые и технические средства, и специалистов служных квалификаций, ими неоднократно ставился перед руководством центра. Однако договора не заключались, по их пояснениям, с аргументацией со стороны руководителя центра по соображениям экономии денежных средств.

Уже задержаны директор медцентра и вся хирургическая бригада, которая проводила операцию. Для расследования этого уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли 10 опытных следователей. К работе также привлекаются медицинские эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летняя Юлия Кубарева скончалась после проведения пластической операции по коррекции формы носа в коммерческом центре «Экомедсервис». Четыре недели провела в коме. Спасти ее, увы, не удалось.