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20-летняя девушка умерла после поцелуя с парнем

16 июня 2019 13:14
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Новости Канады. В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя с парнем. Причиной смерти стала острая аллергическая реакция на арахисовое масло.  

Как сообщает Journal De Quebec, несчастный случай произошёл в октябре 2012 года. После вечеринки девушка поехала к парню домой. Пока жительница Канады была в спальне, молодой человек отошёл на кухню, чтобы съесть ломоть хлеба с арахисовым маслом.  

После этого юноша вернулся в спальню, и пара начала целоваться. Девушка, у которой была аллергия на арахисовое масло, не заметила присутствия аллергена в слюне молодого человека. Через непродолжительное время жительница Канады почувствовала себе нехорошо. Поскольку у неё не было с собой адреналина, её состояние начало быстро ухудшаться.  

Девушка спросила у молодого человека, не ел ли он арахисовое масло. Парень сказал, что ел. Тогда его собеседница попросила немедленно набрать номер «911». Медики прибыли через 8 минут после вызова, но спасти девушку не удалось.  

Отмечается, что юноша не знал об аллергии своей спутницы.  

Зимой 2019 года в Испании умерла 9-летняя девочка.  

Причиной стала аллергия на орехи и молоко в мороженом – здесь подробности.  

# Несчастный случай # калейдоскоп

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