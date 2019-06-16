Новости Канады. В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя с парнем. Причиной смерти стала острая аллергическая реакция на арахисовое масло.

Как сообщает Journal De Quebec, несчастный случай произошёл в октябре 2012 года. После вечеринки девушка поехала к парню домой. Пока жительница Канады была в спальне, молодой человек отошёл на кухню, чтобы съесть ломоть хлеба с арахисовым маслом.

После этого юноша вернулся в спальню, и пара начала целоваться. Девушка, у которой была аллергия на арахисовое масло, не заметила присутствия аллергена в слюне молодого человека. Через непродолжительное время жительница Канады почувствовала себе нехорошо. Поскольку у неё не было с собой адреналина, её состояние начало быстро ухудшаться.

Девушка спросила у молодого человека, не ел ли он арахисовое масло. Парень сказал, что ел. Тогда его собеседница попросила немедленно набрать номер «911». Медики прибыли через 8 минут после вызова, но спасти девушку не удалось.

Отмечается, что юноша не знал об аллергии своей спутницы.

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