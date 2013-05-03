Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в гибели пациентки в «Экомедсервисе», а Минздраву взять под контроль и управление медцентр

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в гибели пациентки в «Экомедсервисе» и принять жесткие меры наказания. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства поручил также Министерству здравоохранения взять под контроль и управление медицинский центр «Экомедсервис». Будущее этой коммерческой организации будет определено в ближайшее время.

Комитету госконтроля поручено проверить финансово-хозяйственную деятельность центра, а Следственному комитету обеспечить принятие самых жестких мер наказания к виновным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Курлыпо, начальник Главного управления Комитета госконтроля Республики Беларусь:

В проверке принимают участие работники Центрального аппарата, Управление департамента финансовых расследований по городу Минску и Минской области и других контролирующих и надзорных органов. В рамках поручения Главы государства Комитет проверяет вопросы финансово-хозяйственной деятельности, в частности, вопросы соблюдения налогового законодательства, законодательства о ценах, законодательства о внешней экономической деятельности.

25-летняя Юлия Кубарева впала в кому после пластической операции. Девушку доставили в реанимацию с отеком головного мозга. Однако спасти ее не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девушки после пластической операции в Минске. Стало известно, что по делу гибели пациентки «Экомедсервиса» задержаны уже 5 человек: директор медицинского центра – в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность», также задержана операционная бригада, проводившая ринопластику, хирург, врач-анестезиолог и 2 медсестры.

Андрей Кожевников, начальник Октябрьского районного отдела Следственного комитета (Минск):

Получены медицинские документы как из частного центра «Экомедсервиса», так и из 4-й Городской клинической больницы Минска, касающиеся проведения операции, оказания медицинской помощи умершей Кубаревой. Вся данная информация проанализирована сотрудниками Следственного подразделения.

С учетом поступившей сегодня предварительной информации о предполагаемой причине смерти гражданки Кубаревой, нами принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 ст. 162 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, а именно по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента.

В связи со случаем смерти пациентки К. после оперативного вмешательства по поводу ринопластики в СООО «Экомедсервис – медицинский центр», Министерство здравоохранения Республики Беларусь информирует.

Оперативное вмешательство (ринопластика) пациентки К. проводилось 26.03.2013 г., в течение которого произошло осложнение хода анестезии, повлекшее за собой в последующем (23.04.2013 г.) смерть пациентки. По поручению Министерства здравоохранения Республики Беларусь было проведено служебное расследование. Случай рассмотрен на лечебно-контрольном совете Комитета по здравоохранению Мингорисполкома 19.04.2013 г. и на лечебно-контрольном совете Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 г.

Было принято решение: 1. признать организацию оказания медицинской помощи пациентке К. в СООО «Экомедсервис-медицинский центр» не соответствующей нормативным документам, утвержденным Минздравом; 2. направить материалы служебной проверки Минздрава по факту медицинской помощи пациентке К. в СООО «Экомедсервис-медицинский центр» в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки действий медицинских работников, участвовавших в оказании медицинской помощи пациентке К.; 3. прекратить действие лицензии СООО «Экомедсервис-медицинский центр» на оказание анестезиолого-реанимационной помощи; 4. с 3.05.2013 г. назначить представителем Министерства здравоохранения Республики Беларусь в СООО «Экомедсервис-медицинский центр» начальника Главного управления организации медицинской помощи Рыжко И.Н. с целью контроля за организацией медицинской помощи и принятия управленческих решений; 5. создать рабочую группу для проверки медицинской деятельности СООО «Экомедсервис-медицинский центр», соблюдения лицензионных требований и норм законодательства, и в срок до 8.05.2013 г. представить материалы проверки в Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Отец погибшей Юли рассматривает фотографии и показывает дипломы дочери. Вот награда за лучший плакат, а это - медаль Спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Ее социальная реклама некоторое время назад висела на столичных улицах.

Дизайнер по образованию, любую деталь Юля старалась довести до совершенства. Так же и с внешностью, ведь в августе планировалась свадьба.

Душа компании, веселая и красивая - так говорят друзья о Юлии Кубаревой. Подруга Дарья вспоминает: от пластики девушку отговаривали все. Несколько лет назад Юля уже делала операцию по исправлению перегородок - чувствовался дискомфорт, теперь заодно хотела исправить и форму носа.

Дарья Воронько, подруга Юлии Кубаревой:

Ей казалось, что эта горбиночка всем очень заметна. Хотя никто никогда не обращал на это внимания, все ее любили такой, какой она была. Понимаете, ее невозможно было переубедить.

Подарки, сделанные своими руками, она готовила ко всем праздникам, вспоминает Вадим. Познакомились еще в школе, Юля дождалась его из армии, а в августе планировали расписаться. К свадьбе уже все готово, куплены кольца, заказаны ресторан... Осталась лишь операция, чтобы стать самой красивой невестой.

Вадим Рыжко, жених Юлии Кубаревой:

Я говорил, может, поеду, поддержу. Она говорит, что «Не едь, я буду выглядеть не очень». Отговорила меня ехать. Поехала с родителями. За полчаса с ней поговорил, как она настроена, как она себя чувствует. Сказала, что готова, пришли хирурги, надо идти делать.

Это были последние минуты, когда Юлию видели в сознании. Дальше, вспоминают родители, вместо полутора часов, казалось бы, обычной для хирургов процедуры, операция значительно затянулась. Об осложнениях во время вмешательства никто не сообщил.

Несмотря на возможность сделать пластическую операцию носа, о которой мечтала девушка, в Гродно, довериться решили врачам частного столичного медцентра. Операция вместо полутора часов затянулась вдвое дольше. В сознание 25-летняя пациентка больше не приходила.

Мама:

Когда ее везли, мне показалось, дыхание какое-то не такое. Мне сказали, что только трубку достали — раздышится. И как-то никто на это не обратил внимание. Врач-анестезиолог приходил 3 раза, хлопал по щекам, сказал, ничего, проснется. Мы даже не заметили, как они все ушли. Когда нас попросили уйти охрана, уже никого не было в 10 часов.

Врач-анестезиолог по должностной инструкции обязан находиться с пациентом не то что до пробуждения, но и два часа после конца действия наркоза. Родители рассказывают, вся бригада ушла сразу после операции. Об осложнениях во время вмешательства никто не сообщил.

Папа:

Мы требовали разбудить. Но они нас чем усыпили: сказали, что проснется, ночь будет плакать, потому что нос будет болеть. Пусть эту первую боль до утра протерпит, кто ж хочет своему ребенку, чтоб он мучался. Мы волнуемся, но не требуем.

Уже ночью родителям сообщили: дочь перевезли в 4-ю минскую клиническую больницу. Там констатировали: обширный отек головного мозга.

Только через 3 дня после того, как Юля попала в реанимацию, в «Экомедсервисе» начали внутреннее расследование. Заключение — во время операции сломался аппарат искусственного дыхания. Наступило кислородное голодание.

Еще месяц Юля находилась в коме. Но спасти ее не удалось. На странице в соцсети сотни сообщений от друзей и от совершенно посторонних, не оставшихся равнодушными. Родители рассказывают, пишут и те, кто имел проблемы с клиникой. Как оказалось, таких немало.

Пользователь stalker-201:

ПОЧЕМУ врач, в обязанности которого входит не только ввести пациента в наркоз, но и вывести, это не сделал? Зарплата маленькая?? А что, клятву Гиппократа уже отменили? Отменили обычное человеческое участие?

Пользователь Канифоль:

Поражает жадность владельцев центра. Можно было такому крупному центру приобрести современный немецкий наркозный аппарат, или хотя бы периодически проверять имеющийся.

Пользователь ninaserbun:

Из своего опыта посещения ИМЕННО ЭТОГО ЦЕНТРА сделала вывод, что там врачи не смотрят на здоровье, а делают все ради того, что бы вы еще раз к ним пришли и еще раз заплатили!!!!

Пользователь Сафонов Анатолий:

Я обычному врачу в поликлинике больше доверюсь, чем врачу из «центра», цель которого - найти у меня даже те болячки, которых у меня нет?! А если узнают хорошее финансовое положение «клиента», то диагноз будет самый худший, который лечится «только в их клинике».

Тем временем, родители погибшей Юлии стараются не падать духом. Их цель — досконально разобраться в произошедшем, чтобы подобные трагедии, виной которым — человеческая халатность, больше не повторялись.

Родители:

Мы добиваться будем самого строгого приговора ...

Обновлено 5 мая:

В Минске продолжается расследование причин смерти Юлии Кубаревой, пациентки «Экомедсервиса», где девушке провели неудачную операцию по ринопластике.

При Министерстве здравоохранения создана рабочая группа, которая уже на следующей неделе озвучит первые результаты проверки.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

По случаю смерти пациентки Министерством здравоохранения было проведено служебное расследование. Были выявлены грубые нарушения оказания медицинской помощи, что и повлекло смерть данной гражданки. В результате было принято решение об аннулировании лицензии для работы на оказание анестезиолого-реанимационной помощи пациентам. Также проводится дальнейшее расследование работы оказания всех видов помощи в данном центре, создана приказом Министерства здравоохранения рабочая группа, которая до 8 мая должна дать полностью результаты анализа оказания медицинской помощи. По поручению Президента, работа управления центра взято Министерством здравоохранения до решения вопроса о дальнейшем существовании данного центра.

Действие лицензии медицинского центра на оказание анестезиолого-реанимационной помощи прекращено. По остальным направлениям медицинских услуг центр продолжает работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.