Александр Лукашенко поручил во всех районах Беларуси восстановить систему райагросервисов

Новости Беларуси. Рабочая поездка – в новом формате. Президент Беларуси 15 августа озвучил подходы, которые теперь будут применяться при посещении регионов.

Александр Лукашенко находится в Брестской области. Здесь глава государства побывал на ряде предприятий. Президент поручил во всех районах Беларуси восстановить систему райагросервисов.

На местной «Малоритской райагропромтехнике» Александр Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственность в содержании помещений. Некоторые неиспользуемые площади выставляются на аукцион даже без попыток самостоятельно найти возможность эффективно их задействовать. Между тем райагросервисы нацелены на обслуживание не только сельхозпредприятий, но и нужд фермеров, а также отдельных граждан. Поэтому имеющуюся инфраструктуру надо не только привести в надлежащее состояние, но расширить число оказываемых услуг. Это повысит конкурентоспособность и привлекательность таких предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни в коем случае нельзя рушить ту инфраструктуру, которая когда-то существовала. И запомните: райсельхозтехникам быть и мы их должны возродить во всех районах. Как райагросервис. Но в этом агросервисе и молочные фермы когда-то обслуживали, и промбурводы у нас были. Они должны быть, чтобы вы могли прорубить скважину, где-то водопровод проложить и так далее, колодец вырыть. Придет и частник, если вы сделаете качественно и нормально. Председатели райисполкомов прежде всего должны восстановить всю инфраструктуру, которая была, и на этой базе создавать, оказывать новые услуги. Второе. Председатели райисполкомов, сегодня у них экономический отдел и прочее, извините меня, почти ничем не занимаются. Вот он должен со своими экономистами (и у него должен быть один экономист, один бухгалтер, и все), они должны установить цены на услуги, посоветовавшись с председателями колхозов, совхозов, по-старому говоря, с руководителями сельхозкооперативов. Установить цены, им показать, что мы не можем ниже, вот наши затраты, вот наша маленькая прибыль (она большая не должна быть). И тогда они пойдут к ним, и тогда он, если у него есть лишняя копейка, поможет ему восстановить сельхозтехнику.

Глава государства также посетил сельхозпредприятие «Савушкино». Оно работает с прибылью и устойчиво развивается. Впрочем, в центре внимания Президента были не только финансово-экономические достижения данного успешного производства, но и проблемные сельхозорганизации района, предложения как повысить их эффективность.

15 августа глава государства пообщался с жителями Малориты. Речь зашла о возможностях зарабатывать, демографической безопасности и Олимпиаде. Сейчас в райцентре идет совещание, на котором рассматриваются вопросы социально-экономического развития Брестской области.