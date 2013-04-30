В Минске умерла девушка после ринопластики, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Трагедия произошла в конце апреля 2013. После ринопластики (пластической операции по коррекции носа) в известном крупном коммерческом центре в Октябрьском районе Минска 25-летняя Юлия Кубарева впала в кому, а потом умерла. Девушку похоронили. Оперировал - хирург Виктор Серебро.

«СБ. Беларусь сегодня» сообщает подробности трагедии.

Десять лет назад в Гродно девушке делали операцию для решения проблем с дыханием, которые появились после попадания в лицо снежка. Однако после операции возникли эстетические проблемы: на носу появилась выраженная горбинка, возле нее - впадинка. В этом году она собиралась замуж и готовилась к свадьбе. На семейном совете решили сделать ринопластику в коммерческом медицинском центре Минска, предполагая, раз цена высока, результат должен быть наилучшим.

Операция длилась три часа. После нее Юлия Кубарева не приходила в сознание. Глубокой ночью медсестра вызвала бригаду «скорой». Юлю в экстренном порядке доставили в реанимацию 4-й городской клинической больницы Минска. К сожалению, врачи не смогли вернуть девушку к жизни.

По предварительным данным, во время хирургического вмешательства, которое проводили под внутривенным наркозом, отключился аппарат искусственного дыхания. Оказалось, никто не интересовался его исправностью с апреля 2010 года. При этом реаниматолог-анестезиолог после операции оставил пациентку, которая не пришла в сознание.

Представители Октябрьского районного отдела Следственного комитета Беларуси ведут проверку по данному вопиющему факту. Следователи опросят родителей девушки, скончавшейся после ринопластики. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Следственного комитета по городу Минску. "Родители девушки живут в Гродно и согласились приехать в Минск, чтобы рассказать следователям свою версию произошедшего. Это должно произойти в начале следующей недели, предположительно, 6 мая", - рассказали в УСК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти Юлии Кубаревой после пластической операции по коррекции носа в Минске, сообщил журналистам официальный представитель управления СК по Минску Александр Герасимов, передает корреспондент БЕЛТА. "Сегодня дело было возбуждено. Мы пришли к результату, что есть основания", - отметил Александр Герасимов. Как уточнил начальник Октябрьского райотдела (города Минска) СК Андрей Кожевников, дело возбуждено по ч.2 ст.162 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента). "Максимальная санкция - до пяти лет лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения", - сказал он. Уже задержаны трое из членов операционной бригады: анестезиолог и две медсестры. Также на момент брифинга для журналистов по этому делу происходило задержание директора медицинского центра "Экомедсервис" Галины Волжанкиной. Александр Герасимов также пояснил, что проверку по факту смерти девушки проводил Октябрьский райотдел столицы, а расследовать дело будет уже УСК по Минску.

Как отметил начальник райотдела Андрей Кожевников, проверка была начата после заявления Юрия Кубарева - отца девушки, которое поступило 17 апреля. Были опрошены более 15 медработников и представителей технического персонала центра. Проведен осмотр места происшествия. Также был изъят аппарат искусственной вентиляции легких. При этом, как пояснили представители СК, аппарат был отремонтирован после операции. Правоохранители изъяли замененные детали. Следствие пришло к выводу, что на момент операции аппарат мог иметь повреждения. Кроме того, правоохранители изъяли соответствующие медицинские документы из центра "Экомедсервис" и из минской больницы, куда впоследствии была доставлена девушка.

Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в гибели пациентки в «Экомедсервисе», а Минздраву взять под контроль и управление медцентр.

В связи со случаем смерти пациентки К. после оперативного вмешательства по поводу ринопластики в СООО «Экомедсервис – медицинский центр», Министерство здравоохранения Республики Беларусь информирует.

Оперативное вмешательство (ринопластика) пациентки К. проводилось 26.03.2013 г., в течение которого произошло осложнение хода анестезии, повлекшее за собой в последующем (23.04.2013 г.) смерть пациентки. По поручению Министерства здравоохранения Республики Беларусь было проведено служебное расследование. Случай рассмотрен на лечебно-контрольном совете Комитета по здравоохранению Мингорисполкома 19.04.2013 г. и на лечебно-контрольном совете Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 г.

Было принято решение: 1. признать организацию оказания медицинской помощи пациентке К. в СООО «Экомедсервис-медицинский центр» не соответствующей нормативным документам, утвержденным Минздравом; 2. направить материалы служебной проверки Минздрава по факту медицинской помощи пациентке К. в СООО «Экомедсервис-медицинский центр» в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки действий медицинских работников, участвовавших в оказании медицинской помощи пациентке К.; 3. прекратить действие лицензии СООО «Экомедсервис-медицинский центр» на оказание анестезиолого-реанимационной помощи; 4. с 3.05.2013 г. назначить представителем Министерства здравоохранения Республики Беларусь в СООО «Экомедсервис-медицинский центр» начальника Главного управления организации медицинской помощи Рыжко И.Н. с целью контроля за организацией медицинской помощи и принятия управленческих решений; 5. создать рабочую группу для проверки медицинской деятельности СООО «Экомедсервис-медицинский центр», соблюдения лицензионных требований и норм законодательства, и в срок до 8.05.2013 г. представить материалы проверки в Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

К сожалению, гибель после пластики не так редка. Бывшая «Мисс Аргентина» в 1994 году и международная модель Соланж Маньяно умерла в 2009 году от легочной эмболии, возникшей как осложнение от пластической операции (смотрите видео).