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Минздрав Беларуси до конца мая проверит работу всех медицинских центров

06 мая 2013 08:22
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси до конца мая проверит работу всех медицинских центров. Об этом накануне заявил руководитель ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поле зрения попадут  клиники, где проводятся операции с анестезией. А уже на этой неделе результаты проверки озвучит рабочая группа Минздрава, которая сейчас выясняет обстоятельства гибели пациентки  «Экомедсервиса».

25-летняя Юлия Кубарева скончалась после неудачной операции по ринопластике.  По факту смерти девушки следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Задержана вся операционная бригада и директор медицинского центра. Действие лицензии медцентра на оказание анестезиолого-реанимационной помощи прекращено. По остальным направлениям клиника продолжает работать.

# Медицина # Здоровье

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