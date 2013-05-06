Минздрав Беларуси до конца мая проверит работу всех медицинских центров

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси до конца мая проверит работу всех медицинских центров. Об этом накануне заявил руководитель ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поле зрения попадут клиники, где проводятся операции с анестезией. А уже на этой неделе результаты проверки озвучит рабочая группа Минздрава, которая сейчас выясняет обстоятельства гибели пациентки «Экомедсервиса».

25-летняя Юлия Кубарева скончалась после неудачной операции по ринопластике. По факту смерти девушки следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Задержана вся операционная бригада и директор медицинского центра. Действие лицензии медцентра на оказание анестезиолого-реанимационной помощи прекращено. По остальным направлениям клиника продолжает работать.