Прямой эфир

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?

06 августа 2021 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Очень много диет. Мне недавно в Instagram написала одна знакомая. Я зашла не ее профиль и просто обалдела, говорю: «Ты прекрасно выглядишь». Отвечает мне: «Это все кетодиета, за год – минус 20 килограмм». Что такое кетодиета?

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-1

Алексей Рубченя, врач общей практики учреждения здравоохранения «39-я городская клиническая поликлиника»:
Да, существует такая диета, когда организм с углеводного рациона клеток переходит на кетоновые тела, которые выделяются после ферментации жиров и белков.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Что не надо есть или что съесть, чтобы похудеть?

Алексей Рубченя:
По сути, просто полностью убираешь углеводы из рациона, остаются только белки и жиры.

Алена Родовская:
А это полезно, это правильно?

Алексей Рубченя:
Нет, это очень вредная диета, если она не контролируется врачом. Выйти в кетоз очень тяжело и поддерживать свой организм в кетозе тоже самостоятельно не получится никогда.

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-4

Катерина Давыдова, врач-диетолог:
На самом деле она опасна. Ее нельзя применять без контроля врача, без анализов определенных.

Екатерина Забенько:
Вот видите, что для людей является главным аргументом – что это работает. И это просто, это быстро, и виден результат.

Алексей Рубченя:
Я никому не рекомендую соблюдать эту диету.

Екатерина Забенько:
Я советую прислушаться к тому, что говорит врач.

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-7

Юлия Пацкалева, фитнес-тренер:
Вообще, любая диета без контроля врача не может существовать, это неправильно, это самолечение.

Екатерина Забенько:
Правильное питание может существовать без контроля врача?

Юлия Пацкалева:
Правильное питание – что вы вкладываете?

Екатерина Забенько:
Правильное питание – это просто что мы не переедаем.

Юлия Пацкалева:
Правильное питание – это могут быть два разных понятия. Либо ты считаешь БЖУ, если ты обычный, среднестатистический человек.

Екатерина Забенько:
Это очень сложно, про правильное питание. Для меня правильное питание – это не есть фастфуд, не есть картошку с мясом, то есть не злоупотреблять едой. Вот это для меня правильное питание. Насколько это доступно каждому человеку или все-таки нужно переходить на диеты?

Всё, что содержит добавленный сахар, является ядом. Чем опасен лишний вес и как начать худеть, рассказал врач

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-10

Юлия Пацкалева:
Нет, абсолютно доступно каждому человеку. Главное, это раз и навсегда просто понять, что такое правильное питание, что хорошо, что плохо. Но если выбираешь какую-то диету, любую – кетодиету, детокс-диету – нужно обратиться обязательно к врачу, потому что можно навредить.

Алена Родовская:
Катерина, а кому показана кетодиета?

Катерина Давыдова:
Любят ее люди, которые мало двигаются. Они понимают, что физической активности в течение дня у них нет. Они офисные, например, работники, едут на машине на работу, домой. Кетодиета может подойти в этом случае.

Однако очень много последствий, осложнений со стороны, как минимум, пищеварительной системы, потому что там идет большой акцент на жиры, на употребление жиров. Поэтому если человек вступает с хроническими заболеваниями, например, с застойными явлениями желчи, с желчнокаменной болезнью, то, конечно, здесь не про здоровье.

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-13

Алена Родовская:
Признайтесь, своим клиентам вы советуете диеты?

Катерина Давыдова:
Диеты у меня нет, у меня нет определенных таких программ диетических. Мы подбираем определенную диетическую стратегию в зависимости от анализов.

Алена Родовская:
Сначала анализы?

Катерина Давыдова:
Да. И от пищевых предпочтений самого человека. Потому что есть вегетарианцы. Они не хотят есть мясо, например, только. В этом случае я человеку объясняю, где у него пробелы по анализам и каким образом можно восполнить вот этот дефицит.

«Я стала ходить в группу по здоровому питанию». Пенсионерка рассказала, как изменила образ жизни и похудела на 15 кг

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-16

Алена Родовская:
Давайте попробуем вывести универсальную формулу правильного питания человека, который в меру занимается спортом, в меру устраивает «дни счастья» и в меру хочет есть. Сколько нужно раз в день есть, сколько нужно пить жидкости и когда можно устраивать «дни счастья»?

Алексей Рубченя:
Насчет воды. 30 миллилитров на один килограмм веса.

Алена Родовская:
50 килограмм – значит 1,5 литра в день. А чай, кофе – это считается водой либо нет?

Алексей Рубченя:
Нет.

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-19

Екатерина Забенько:
Напитки сладкие тоже нельзя. Мне кажется, вот азы уже стыдно просто не знать. То, что абсолютно везде, на поверхности. Трубят отовсюду: из телевизора, из радио. Люди говорят о том, как правильно питаться. Сейчас не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы быть в форме.

Алена Родовская:
Завтраки должны быть?

Екатерина Забенько:
Конечно, обязательно завтракать.

Алена Родовская:
Когда можно последний раз есть вечером?

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-22

Катерина Давыдова:
За 3-4 часа до сна.

Юлия Пацкалева:
Временные рамки идеальные – это три приема пищи, без перекусов. Завтрак – с 9 до 11, обед – с 13 до 15 и ужин – с 17 до 19.

Алена Родовская:
Если человек не успевает, например, позавтракать, это уже будет сбой?

Алексей Рубченя:
Он должен успевать позавтракать. Что значит не успевает позавтракать? Встань раньше. Ты меняешь не диету, меняешь свою жизнь, в принципе, в целом. Чтобы встать и успеть позавтракать, нужно раньше лечь, раньше встать. Раньше встал, раньше поел, пошел на работу. Это режим дня, который ты соблюдаешь постоянно, иначе результата не будет никогда.

За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?-25

Катерина Давыдова:
Нужно очень захотеть менять свой образ жизни и понимать, к чему вы придете, к чему вы стремитесь.

# Здоровое питание # Здоровье # Алена Родовская # Алексей Рубченя # Екатерина Забенько # Катерина Давыдова # Юлия Пацкалева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какое растение одно из самых мощных для борьбы с вирусами и как его использовать? Рассказала травница
04 августа 2021 09:58

Какое растение одно из самых мощных для борьбы с вирусами и как его использовать? Рассказала травница

Врач-онколог: «Даже четвертая стадия – это не приговор». А стоит ли обращаться к альтернативной медицине?
04 августа 2021 09:45

Врач-онколог: «Даже четвертая стадия – это не приговор». А стоит ли обращаться к альтернативной медицине?

У вас аллергия на пылевого клеща? Врач рассказала, как часто нужно менять постельное бельё
31 июля 2021 16:29

У вас аллергия на пылевого клеща? Врач рассказала, как часто нужно менять постельное бельё