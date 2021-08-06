За год похудела на 20 кг. Какая диета может быть опасной для здоровья?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Очень много диет. Мне недавно в Instagram написала одна знакомая. Я зашла не ее профиль и просто обалдела, говорю: «Ты прекрасно выглядишь». Отвечает мне: «Это все кетодиета, за год – минус 20 килограмм». Что такое кетодиета?
Алексей Рубченя, врач общей практики учреждения здравоохранения «39-я городская клиническая поликлиника»:
Да, существует такая диета, когда организм с углеводного рациона клеток переходит на кетоновые тела, которые выделяются после ферментации жиров и белков.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Что не надо есть или что съесть, чтобы похудеть?
Алексей Рубченя:
По сути, просто полностью убираешь углеводы из рациона, остаются только белки и жиры.
Алена Родовская:
А это полезно, это правильно?
Алексей Рубченя:
Нет, это очень вредная диета, если она не контролируется врачом. Выйти в кетоз очень тяжело и поддерживать свой организм в кетозе тоже самостоятельно не получится никогда.
Катерина Давыдова, врач-диетолог:
На самом деле она опасна. Ее нельзя применять без контроля врача, без анализов определенных.
Екатерина Забенько:
Вот видите, что для людей является главным аргументом – что это работает. И это просто, это быстро, и виден результат.
Алексей Рубченя:
Я никому не рекомендую соблюдать эту диету.
Екатерина Забенько:
Я советую прислушаться к тому, что говорит врач.
Юлия Пацкалева, фитнес-тренер:
Вообще, любая диета без контроля врача не может существовать, это неправильно, это самолечение.
Екатерина Забенько:
Правильное питание может существовать без контроля врача?
Юлия Пацкалева:
Правильное питание – что вы вкладываете?
Екатерина Забенько:
Правильное питание – это просто что мы не переедаем.
Юлия Пацкалева:
Правильное питание – это могут быть два разных понятия. Либо ты считаешь БЖУ, если ты обычный, среднестатистический человек.
Екатерина Забенько:
Это очень сложно, про правильное питание. Для меня правильное питание – это не есть фастфуд, не есть картошку с мясом, то есть не злоупотреблять едой. Вот это для меня правильное питание. Насколько это доступно каждому человеку или все-таки нужно переходить на диеты?
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Юлия Пацкалева:
Нет, абсолютно доступно каждому человеку. Главное, это раз и навсегда просто понять, что такое правильное питание, что хорошо, что плохо. Но если выбираешь какую-то диету, любую – кетодиету, детокс-диету – нужно обратиться обязательно к врачу, потому что можно навредить.
Алена Родовская:
Катерина, а кому показана кетодиета?
Катерина Давыдова:
Любят ее люди, которые мало двигаются. Они понимают, что физической активности в течение дня у них нет. Они офисные, например, работники, едут на машине на работу, домой. Кетодиета может подойти в этом случае.
Однако очень много последствий, осложнений со стороны, как минимум, пищеварительной системы, потому что там идет большой акцент на жиры, на употребление жиров. Поэтому если человек вступает с хроническими заболеваниями, например, с застойными явлениями желчи, с желчнокаменной болезнью, то, конечно, здесь не про здоровье.
Алена Родовская:
Признайтесь, своим клиентам вы советуете диеты?
Катерина Давыдова:
Диеты у меня нет, у меня нет определенных таких программ диетических. Мы подбираем определенную диетическую стратегию в зависимости от анализов.
Алена Родовская:
Сначала анализы?
Катерина Давыдова:
Да. И от пищевых предпочтений самого человека. Потому что есть вегетарианцы. Они не хотят есть мясо, например, только. В этом случае я человеку объясняю, где у него пробелы по анализам и каким образом можно восполнить вот этот дефицит.
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Алена Родовская:
Давайте попробуем вывести универсальную формулу правильного питания человека, который в меру занимается спортом, в меру устраивает «дни счастья» и в меру хочет есть. Сколько нужно раз в день есть, сколько нужно пить жидкости и когда можно устраивать «дни счастья»?
Алексей Рубченя:
Насчет воды. 30 миллилитров на один килограмм веса.
Алена Родовская:
50 килограмм – значит 1,5 литра в день. А чай, кофе – это считается водой либо нет?
Алексей Рубченя:
Нет.
Екатерина Забенько:
Напитки сладкие тоже нельзя. Мне кажется, вот азы уже стыдно просто не знать. То, что абсолютно везде, на поверхности. Трубят отовсюду: из телевизора, из радио. Люди говорят о том, как правильно питаться. Сейчас не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы быть в форме.
Алена Родовская:
Завтраки должны быть?
Екатерина Забенько:
Конечно, обязательно завтракать.
Алена Родовская:
Когда можно последний раз есть вечером?
Катерина Давыдова:
За 3-4 часа до сна.
Юлия Пацкалева:
Временные рамки идеальные – это три приема пищи, без перекусов. Завтрак – с 9 до 11, обед – с 13 до 15 и ужин – с 17 до 19.
Алена Родовская:
Если человек не успевает, например, позавтракать, это уже будет сбой?
Алексей Рубченя:
Он должен успевать позавтракать. Что значит не успевает позавтракать? Встань раньше. Ты меняешь не диету, меняешь свою жизнь, в принципе, в целом. Чтобы встать и успеть позавтракать, нужно раньше лечь, раньше встать. Раньше встал, раньше поел, пошел на работу. Это режим дня, который ты соблюдаешь постоянно, иначе результата не будет никогда.
Катерина Давыдова:
Нужно очень захотеть менять свой образ жизни и понимать, к чему вы придете, к чему вы стремитесь.