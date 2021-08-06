Всё, что содержит добавленный сахар, является ядом. Чем опасен лишний вес и как начать худеть, рассказал врач

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В мире более 2 миллиардов людей на сегодня имеют проблемы с лишним весом, из них более 750 миллионов человек страдают ожирением. И, кстати говоря, эта проблема не обошла стороной и Беларусь. Так, из 9 миллионов 440 тысяч человек проблемы с лишним весом имеют 2,5 миллиона человек, и показатель этот постоянно растет. Более 60 % наших соотечественников имеют проблемы с лишним весом.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вас эти цифры впечатляют?

Алексей Рубченя, врач общей практики учреждения здравоохранения «39-я городская клиническая поликлиника»:

Да. Это говорит об эпидемии ожирения. Екатерина Забенько:

Во всем виноват фастфуд? Алексей Рубченя:

Не только фастфуд. Вы имеете в виду рестораны быстрого питания. Но, скажем, сахар – это фастфуд. Чем сахар не фастфуд? Любой сахар – это белая смерть. Он невероятно токсичен сам по себе и он невероятно аддиктивен, к нему очень сильно привыкаешь. И все, что имеет в себе добавленный сахар, является, по сути, ядом. Люди об этом не знают и не задумываются. Алена Родовская:

Какой период времени от нормального веса человек может уже заболеть ожирением, сколько должно пройти времени? Или у каждого индивидуально?

Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:

Там есть промежуточные, по-моему, фазы. Алексей Рубченя:

Да, между ожирением первой степени есть избыточная масса тела. Это высчитывается с помощью специального индекса массы тела. Этот переход не мгновенный, человек набирает массу тела достаточно длительное время. И очень важно понимать, что сколько набирал вес, столько ты и будешь его снижать. Невозможно похудеть мгновенно, невозможно похудеть даже быстро. Это очень длительный процесс, который занимает долгие годы. И человек должен систематически заниматься своим здоровьем и в первую очередь питанием. Юлия Артюх:

А чем опасен лишний вес? Можно конкретно ответить или, опять-таки, это все индивидуально? Алексей Рубченя:

Можно подойти с нескольких сторон – это просто лишний вес. Представьте себе, вы просто постоянно носите с собой 16-килограммовую гирю. Юлия Артюх:

Ну и что? Просто немножко сложнее ходить.

Алексей Рубченя:

Нет, это неправда. Жировая ткань очень любит глюкозу, она ее потребляет в огромных количествах. Эта глюкоза не доходит до мозга, не доходит до мышц. Екатерина Забенько:

Алексей, правильно понимаю, самое простое – это в принципе отказаться от сахара? Прямо первое, что нужно сделать, потому что сахара и так достаточно во многих продуктах? Потому что он есть везде, в любом продукте, в хлебе есть сахар. Алексей Рубченя:

Первое, что можно сделать – не отказаться, человек не откажется от сахара, это очень тяжело. Его надо ограничить. Нужно понимать, сколько сахара ты ешь, ты должен считать этот сахар. Екатерина Забенько:

В нашем понимании ограничить – это не о чем. Просто надо сказать, чтобы отказаться. И люди все равно откуда-то будут потреблять этот сахар. Юлия Артюх:

То есть в чистом виде сахар не будут употреблять, но в продуктах.

Алексей Рубченя:

Проще всего отказаться от сахара, который столовый, который стоит в сахарнице. Екатерина Забенько:

То есть белый сахар просто отовсюду убрать и забыть о нем? Алексей Рубченя:

Да, для начала. И сразу же появится результат. Екатерина Забенько:

Наши люди, вы понимаете, о чем я говорю, доходят до врача, когда они уже ползут и волочат за собой ногу. А прийти к врачу и сказать о том, что «у меня проблемы с лишним весом», мне кажется, один из миллиона человек только дойдет до врача. Еще к диетологу, может быть, сходят, а до врача, мне кажется, это прямо очень редкий случай.

Алексей Рубченя:

Более того, люди не верят, когда им говоришь, что большая часть проблем со здоровьем на данный момент у них связана с тем, что у них есть ожирение. Екатерина Забенько:

Алексей, в каких случаях можно не идти к врачу? Например, если вес не превышает какой-то максимум или у человека нет каких-то существенных проблем со здоровьем. Сейчас большинство зрителей наших услышат: надо сдать анализы, надо прийти к врачу. А вдруг у них нет возможности сходить к платному специалисту? И скажут: «О чем вы говорите? И так хорошо». Как можно обойтись без специалистов, когда ты хочешь вести здоровый образ жизни? Что точно не повредит?