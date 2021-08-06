«Я стала ходить в группу по здоровому питанию». Пенсионерка рассказала, как изменила образ жизни и похудела на 15 кг

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

С какого момента мы вдруг заговорили о здоровом образе жизни и почему это стало так необходимо? Ведь наша нация никогда не отличалась избыточным весом.

Радмила Панфилова, ЗОЖ-модель:

Конечно, раньше тоже кушали все – и сало, и картошку жареную, и яйца жареные. То, что это не полезно было, мы не знали совершенно. Но мы все ели. И на ночь кушали, и поправлялись, и худели, и полнели. В общем, мы на это не обращали внимание, потому что в какие гости не приходил бы, всегда полный стол был. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Причем оливье было не только на Новый год в те времена. Радмила Панфилова:

Оливье – это был наш самый любимый салат, который мы всегда ели. Екатерина Забенько:

Правильно, рестораны тогда в общем-то были не так доступны, как сегодня. Поэтому всегда, когда приходишь в гости, там обязательно застолье и все вкусненькое. Радмила Панфилова:

Это было, да.

Алена Родовская:

Радмила, но вы в прекрасной физической форме. Это так получилось либо вы все-таки в какой-то период времени задумались о том, что ЗОЖ – это модно? Радмила Панфилова:

Я задумалась об этом уже давно. Около 10 лет назад я совершенно поменяла питание. Екатерина Забенько:

Это за один день произошло? Радмила Панфилова:

Нет, это не за один день. Я похудела на 15 килограмм.

Екатерина Забенько:

Не так уже и много. Люди некоторые худеют на 80-90 килограмм. Радмила Панфилова:

Это не так много, но по сравнению с моим ростом, у меня рост небольшой. Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:

Кто-то помогал менять это питание или вы сами? Радмила Панфилова:

Я стала ходить в группу по здоровому питанию. Туда привел меня мой сын. Я не хотела, но вот привел меня туда, и я очень ему за это благодарна. И стала я потихонечку смотреть – там одна молодежь, я была старше всех. Я присматривалась все время – как молодежь? Старалась, подстраивалась. Екатерина Забенько:

На вас смотрели нормально? Никто не говорил: «Зачем вам это надо сейчас»?

Радмила Панфилова:

Когда пришла, конечно нет. Но, смотрели, что толстая, старая. Екатерина Забенько:

Вы думаете, что вот так на вас смотрели и такое говорили? Радмила Панфилова:

Смотрели. Очень удивились, что я пришла туда. В первые дни я очень стеснялась, естественно. Но потом потихонечку... Сын сказал: «Мамочка, если ты хочешь быть здоровой, если ты хочешь быть стройной, значит нужно ходить». Алена Родовская:

Какая прекрасная мотивация. Радмила Панфилова:

И я, конечно, пошла. И это стоило того, чтобы выглядеть сейчас, допустим, так, как выгляжу сейчас.

Алена Родовская:

15 килограммов за сколько сбросили, сколько потребовалось времени? Радмила Панфилова:

Примерно год. Екатерина Забенько:

Год – это хорошо, это стабильно. Вы, наверное, потом уже не набирали этот вес? Радмила Панфилова:

Да, я не набирала. Я каждый раз взвешиваюсь, я вообще каждый день взвешиваюсь. Екатерина Забенько:

Вот это очень правильно. Диетологи говорят о том, что это очень верно. Алена Родовская:

Правильно каждый день взвешиваться?