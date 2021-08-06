«Я стала ходить в группу по здоровому питанию». Пенсионерка рассказала, как изменила образ жизни и похудела на 15 кг
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
С какого момента мы вдруг заговорили о здоровом образе жизни и почему это стало так необходимо? Ведь наша нация никогда не отличалась избыточным весом.
Радмила Панфилова, ЗОЖ-модель:
Конечно, раньше тоже кушали все – и сало, и картошку жареную, и яйца жареные. То, что это не полезно было, мы не знали совершенно. Но мы все ели. И на ночь кушали, и поправлялись, и худели, и полнели. В общем, мы на это не обращали внимание, потому что в какие гости не приходил бы, всегда полный стол был.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Причем оливье было не только на Новый год в те времена.
Радмила Панфилова:
Оливье – это был наш самый любимый салат, который мы всегда ели.
Екатерина Забенько:
Правильно, рестораны тогда в общем-то были не так доступны, как сегодня. Поэтому всегда, когда приходишь в гости, там обязательно застолье и все вкусненькое.
Радмила Панфилова:
Это было, да.
Алена Родовская:
Радмила, но вы в прекрасной физической форме. Это так получилось либо вы все-таки в какой-то период времени задумались о том, что ЗОЖ – это модно?
Радмила Панфилова:
Я задумалась об этом уже давно. Около 10 лет назад я совершенно поменяла питание.
Екатерина Забенько:
Это за один день произошло?
Радмила Панфилова:
Нет, это не за один день. Я похудела на 15 килограмм.
Екатерина Забенько:
Не так уже и много. Люди некоторые худеют на 80-90 килограмм.
Радмила Панфилова:
Это не так много, но по сравнению с моим ростом, у меня рост небольшой.
Юлия Артюх, ведущая ток-шоу:
Кто-то помогал менять это питание или вы сами?
Радмила Панфилова:
Я стала ходить в группу по здоровому питанию. Туда привел меня мой сын. Я не хотела, но вот привел меня туда, и я очень ему за это благодарна. И стала я потихонечку смотреть – там одна молодежь, я была старше всех. Я присматривалась все время – как молодежь? Старалась, подстраивалась.
Екатерина Забенько:
На вас смотрели нормально? Никто не говорил: «Зачем вам это надо сейчас»?
Радмила Панфилова:
Когда пришла, конечно нет. Но, смотрели, что толстая, старая.
Екатерина Забенько:
Вы думаете, что вот так на вас смотрели и такое говорили?
Радмила Панфилова:
Смотрели. Очень удивились, что я пришла туда. В первые дни я очень стеснялась, естественно. Но потом потихонечку... Сын сказал: «Мамочка, если ты хочешь быть здоровой, если ты хочешь быть стройной, значит нужно ходить».
Алена Родовская:
Какая прекрасная мотивация.
Радмила Панфилова:
И я, конечно, пошла. И это стоило того, чтобы выглядеть сейчас, допустим, так, как выгляжу сейчас.
Алена Родовская:
15 килограммов за сколько сбросили, сколько потребовалось времени?
Радмила Панфилова:
Примерно год.
Екатерина Забенько:
Год – это хорошо, это стабильно. Вы, наверное, потом уже не набирали этот вес?
Радмила Панфилова:
Да, я не набирала. Я каждый раз взвешиваюсь, я вообще каждый день взвешиваюсь.
Екатерина Забенько:
Вот это очень правильно. Диетологи говорят о том, что это очень верно.
Алена Родовская:
Правильно каждый день взвешиваться?
Алексей Рубченя, врач общей практики учреждения здравоохранения «39-я городская клиническая поликлиника»:
Да, имеет смысл контролировать свой вес каждый день. Это мотивирует и демотивирует в какой-то момент. Но ты понимаешь, что та цель, к которой ты идешь, она постоянно на весах.
Алена Родовская:
То есть своеобразный внутренний контроль на весах?
Алексей Рубченя:
Да.