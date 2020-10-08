Вторая волна коронавируса. Какой она будет в Беларуси? Прогноз от Дмитрия Шевцова

Новости Беларуси. В гостях студии Новости «24 часа» на СТВ главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. Татьяна Савчик, СТВ:

Уже официально объявлено о том, что идет вторая волна коронавируса. Чего нам ожидать и какой, на ваш взгляд, будет подъем заболеваемости COVID-19? Как на это повлияет сезонный рост простудных болезней, того же гриппа? Насколько бурно будет развиваться заболеваемость зависит от того, насколько мы серьезно будем относиться к средствам индивидуальной защиты

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Насколько будет серьезным рост заболеваемости сложно очень спрогнозировать. Если ситуация будет продолжаться в том же самом русле, то будет незначительный подъем заболеваемости. Сейчас мы отмечаем, что вторая волна все-таки пришла и в Республику Беларусь. Об этом мы уже говорим как минимум неделю. Видели с начала сентября незначительный подъем, сейчас он достиг определенных цифр, и, в принципе, пока какого-то дальнейшего роста не отмечается. Но заболеваемость существует, каждый день есть свежие случаи заболевания COVID-пневмониями и просто инфекцией COVID. Поэтому здесь надо быть все-таки осторожным. Самое главное – насколько бурно будет развиваться данная заболеваемость, зависит от того, насколько мы серьезно будем относиться к средствам индивидуальной защиты и профилактики. Это очень важно. Мы уже понимаем как нужно работать, потому что мы прошли первую волну Татьяна Савчик:

Насколько медики готовы к усложнению эпидемиологической ситуации и есть ли необходимые средства, защитная экипировка – может быть, на примере вашей больницы?

Дмитрий Шевцов:

Не только на примере нашей больницы – по крайней мере на примере всех учреждений города я могу сказать, что у нас достаточное количество средств индивидуальной защиты. Запас в каждой клинике (даже той, которая не задействована для работы в COVID) существует минимум 1,5-2 месяца. То же самое я могу сказать и по лекарственным средствам, их тоже в достаточном количестве. Потому что мы, выйдя из первой волны, немножко перефрагментировались, сделали работу над ошибками и, в принципе, уже готовились еще в августе к тому, что будет подъем заболеваемости. Сейчас уже это не «с колес» – мы уже понимаем, как надо работать, потому что мы прошли первую волну. Для медиков абсолютно не стресс. И когда в коллективе говоришь, что, если мы будем задействованы, будут организовываться группы, то уже совсем по-другому к этому относятся даже и наши сотрудники. Я бы на первое место все-таки поставил ношение масок, на второе – социальное дистанцирование Татьяна Савчик:

Существуют различные мнения по поводу самых эффективных мер борьбы с коронавирусом. Кто-то считает, что это социальное дистанцирование, по-прежнему различное мнение по поводу ношения масок. Хотелось бы услышать ваше мнение. Дмитрий Шевцов:

Я бы на первое место поставил все-таки ношение масок, на второе – социальное дистанцирование, на третье – обработку рук. То есть тот же самый алгоритм, который был, когда медики говорили перед тем, как наступит на нас первая волна. Мы должны защищать себя, потому что мы не знаем сегодня, если у нас есть какая-то легкая простуда, мы больны вирусным обычным ОРВИ или это, не дай бог, коронавирус. Точно также мы должны защищаться, чтобы нас не инфицировали, мы должны маску носить. Естественно, мы должны избегать каких-то общественных мест, мест наибольшего скопления людей, концертных площадок, кинотеатров, массовых мероприятий любых. В метро, в общественном транспорте мы должны обязательно надевать маску, пользоваться средствами для обработки рук, потому что мы понимаем, что так можно, образно сказать, этот тяжелый вирус, который сохраняется определенное количество часов на поверхности, поэтому наши руки тоже должны быть в чистоте. Вот это вот основные вещи, они элементарные, но они, во всяком случае, помогли многим людям не заболеть в первой волне. И сейчас, когда мы немножко расслабились, мы все-таки должны понять, что это достаточно коварный вирус и к нам еще не пришла вакцина. И поэтому эти меры помогут нам избежать заражения и во второй волне в том числе.

Татьяна Савчик:

Многие люди сейчас по выходным принимают участие в несанкционированных акциях – это серьезная опасность распространения вируса? Дмитрий Шевцов:

Это очень серьезная опасность для распространения, потому что люди могут не только сами заразиться. Это может спровоцировать лавинообразное течение заболеваемости, когда человек инфицировался, приходит домой – заражает своих близких, дети идут в школу – заражают своих сверстников, педагогов, а супруга либо супруг идут на работу – заражают своих коллег. Это на самом деле провоцирует рост заболеваемости и мы, в том числе медики, это видим в первую очередь. Татьяна Савчик:

Сейчас уже тестируют российскую вакцину от коронавируса. Это поможет взять болезнь под контроль? Чтобы достигнуть иммунной прослойки, нужен определенный процент Дмитрий Шевцов:

Да, это так. Чтобы достигнуть иммунной прослойки, нужен определенный процент. Если мы сейчас говорим даже о цифрах заболевших и перенесших COVID-инфекцию в Республике Беларусь, – это очень маленькие цифры в сравнении в 10-миллионным населением нашей республики. Поэтому, конечно, вакцина поможет создать иммунную прослойку и уберечь многих от этого коварного заболевания. Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания Татьяна Савчик:

Сейчас в СМИ большой резонанс вызвало открытое письмо бельгийский врачей, где они открыто критикуют европейские страны за те меры, которые были приняты в борьбе с коронавирусом. В частности, речь о строгом карантине. Это не лишнее ли подтверждение того, что наш путь оказался правильным? Некоторые страны говорят, что второго карантина мы можем не пережить чисто с экономических позиций