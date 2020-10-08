Минздрав уточнил, кто сейчас считается контактами 1-го и 2-го уровней по коронавирусу

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси уточнил параметры, по которым будут классифицировать контакты 1-го и 2-го уровней по COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси уточнил параметры, по которым будут классифицировать контакты 1-го и 2-го уровней по COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в частности, если человек тесно контактировал с заболевшим в течение 4 дней до или 10 суток после выявления у него симптомов заболевания, то он будет контактом 1-го уровня. Условие – общение должно длиться более 15 минут на расстоянии менее метра и без средств индивидуальной защиты.
К контактам второго уровня относятся дети до 10 лет, если они в течение 4 дней до и 10 после общались с человеком, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Это же касается и случаев общения с бессимптомным носителем.