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Минздрав уточнил, кто сейчас считается контактами 1-го и 2-го уровней по коронавирусу

08 октября 2020 06:52
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси уточнил параметры, по которым будут классифицировать контакты 1-го и 2-го уровней по COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав уточнил, кто сейчас считается контактами 1-го и 2-го уровней по коронавирусу-1

Так, в частности, если человек тесно контактировал с заболевшим в течение 4 дней до или 10 суток после выявления у него симптомов заболевания, то он будет контактом 1-го уровня. Условие – общение должно длиться более 15 минут на расстоянии менее метра и без средств индивидуальной защиты.

Минздрав уточнил, кто сейчас считается контактами 1-го и 2-го уровней по коронавирусу-4

К контактам второго уровня относятся дети до 10 лет, если они в течение 4 дней до и 10 после общались с человеком, у которого подтвердился диагноз COVID-19. Это же касается и случаев общения с бессимптомным носителем.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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