Минздрав уточнил, кто сейчас считается контактами 1-го и 2-го уровней по коронавирусу

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси уточнил параметры, по которым будут классифицировать контакты 1-го и 2-го уровней по COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в частности, если человек тесно контактировал с заболевшим в течение 4 дней до или 10 суток после выявления у него симптомов заболевания, то он будет контактом 1-го уровня. Условие – общение должно длиться более 15 минут на расстоянии менее метра и без средств индивидуальной защиты.