Дмитрий Пиневич: средств индивидуальной защиты сейчас на наших складах на полтора месяца беспрерывной работы

Медперсоналу, который работает с больными COVID-19, уже выплачено более 300 миллионов рублей. Работающих на передовой врачей будут поддерживать и дальше. Что касается запасов медикаментов, дезсредств и защитных костюмов, то их сформировано в достаточном количестве.

Новости Беларуси. Вопросы, связанные с обеспечением здоровья людей в условиях очередного подъема сезонных инфекций, в том числе COVID-19, 8 октября стали главными на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:

Средств индивидуальной защиты уже сейчас на наших складах на полтора месяца беспрерывной работы – вот сейчас, это без перспективных закупок. Поэтому я не могу сказать о том, что у нас нет проблем вообще, но мы понимаем, что нам делать. У нас есть мониторинговые группы, которые ежедневно отслеживают информацию. Минздрав в составе руководства и лично я – ежедневно у нас в формате видеоконференции в 8:30 проходят доклады с мест, из каждого региона, из каждых наших республиканских учреждений. Поэтому знаем в формате онлайн обо всех проблемах, которые существуют. Это позволяет нам оперативно реагировать.

Несмотря на пандемию, в фокусе внимания медиков должны оставаться и другие болезни. В медицинской помощи одинаково нуждаются как пациенты с пневмониями, так и с сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями. Глава государства поручил специалистам уделить этому особое внимание, чтобы минимизировать возможные последствия второй волны коронавируса.