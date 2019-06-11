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Владимира Караника представили коллективу Минздрава

11 июня 2019 16:58
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Новости Беларуси. К теме кадровых назначений. В Министерстве здравоохранения вице-премьер Игорь Петришенко представил коллективу нового руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимира Караника представили коллективу Минздрава-1

Владимира Караника представили коллективу Минздрава-3

Владимира Караника представили коллективу Минздрава-5

Напомним, им стал Владимир Караник, сменивший на посту Валерия Малашко.

Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

# Отставки и назначения в Беларуси # Здоровье # Владимир Караник # Игорь Петришенко # Фотофакт

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