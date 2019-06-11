Владимира Караника представили коллективу Минздрава

Новости Беларуси. К теме кадровых назначений. В Министерстве здравоохранения вице-премьер Игорь Петришенко представил коллективу нового руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К теме кадровых назначений. В Министерстве здравоохранения вице-премьер Игорь Петришенко представил коллективу нового руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, им стал Владимир Караник, сменивший на посту Валерия Малашко.
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