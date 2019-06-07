Спасти малышей, которым не помогают классические методы. В РНПЦ детской онкологии открыли уникальную лабораторию

В День защиты детей в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах открыли новую лабораторию генетических биотехнологий. Этот уникальный и дорогостоящий проект был реализован с поддержкой спонсоров, главным из которых стал «Белагропромбанк». Идея поддержать новые начинания у «Белагропромбанка» возникла во время пресс-конференции, посвященной годовщине благотворительной карточки «Прикосновения».

Павел Василевский, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк»:

Эта история для нас началась на благотворительном вечере, посвященном карточке «Прикосновения». Ольга Витальевна Алейникова озвучила свою мечту, она мечтала об открытии лаборатории по генетическому исследованию раковых заболеваний. Мы очень быстро приняли решение. Огромное спасибо и Председателю Правления нашего банка – Анатолию Анатольевичу Лысюку, и Председателю нашего Наблюдательного совета – Максиму Леонидовичу Ермоловичу! Когда было принято решение, было собрано всего лишь 15% средств. Мы приняли принципиальное решение: предоставить всю сумму для завершения этого проекта, оставшиеся 85%. Вот мечта стала реальностью, сегодня мы открываем эту лабораторию. Очень надеемся, что это поможет здоровью детей, поможет сохранять жизнь.

С открытием лаборатории появилась возможность разрабатывать новые методы диагностики и иммунотерапии, в том числе противоопухолевые вакцины. Благодаря новым технологиям, станет проще установить предрасположенность к онкологии, болезни крови или выявлять наследственные заболевания. Ресурсы лаборатории позволят работать с иммунной системой пациентов без дополнительной химиотерапии.

Михаил Белевцев, заместитель директора по науке РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Одна из главных задач – это развитие вот этих молекулярных генетических биотехнологий, которые связаны с иммунотерапией. По большому счету мы достигли больших успехов в лечении. У нас выживаемость уже приближается к 90%, 9 из 10 детей уже мы вылечиваем, но остается 10%. Эта лаборатория даёт шанс этим детям.

Благодаря лаборатории и совместной работе учёных и медиков, сотрудники центра надеются спасти не одну жизнь детей, больных онкологией, – тех малышей, которым уже не помогают классические методы лечения и нужны новые методики, которые считаются редкостью во всем мире.