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Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?

10 июня 2019 19:39
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Новости Беларуси. Более 700 случаев нападения клещей зафиксировано в Минской области в 2019 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?-1

Показатель ниже, чем в прошлом, на 12 %. Во всех районах проходит профилактика. В парках, кемпингах и на пляжах траву и деревья обрабатывают специальными защитными средствами.

Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?-4

Подцепить клеща проще всего в лесу или в высокой траве. Врачи рекомендуют на отдыхе соблюдать элементарные меры предосторожности.

Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?-7

Екатерина Колесень, заведующий отделом эпидемиологии Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Закрытая одежда, чтобы обязательно был головной убор. Также не стоит забывать о репелентах, то есть средствах, которые отпугивают клещей. Также необходимо производить взаимоосмотры.

Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?-10

Если вы все же стали жертвой атаки клеща, то обязательно обратитесь к врачу. Клещ может оказаться носителем бактерий и вирусов, которые особенно вредны для детей и животных.

# Укусы клещей # Здоровье # Екатерина Колесень # Фотофакт

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