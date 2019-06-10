Острожно, клещи! Как не стать жертвой укуса?

Новости Беларуси. Более 700 случаев нападения клещей зафиксировано в Минской области в 2019 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Показатель ниже, чем в прошлом, на 12 %. Во всех районах проходит профилактика. В парках, кемпингах и на пляжах траву и деревья обрабатывают специальными защитными средствами.

Подцепить клеща проще всего в лесу или в высокой траве. Врачи рекомендуют на отдыхе соблюдать элементарные меры предосторожности.

Екатерина Колесень, заведующий отделом эпидемиологии Вилейского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Закрытая одежда, чтобы обязательно был головной убор. Также не стоит забывать о репелентах, то есть средствах, которые отпугивают клещей. Также необходимо производить взаимоосмотры.