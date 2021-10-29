Инсульт после коронавируса. Есть ли связь этих двух заболеваний?

Ежегодно инсульт настигает более 15 миллионов человек по всему миру. С каждым годом случаев острых нарушений мозгового кровообращения все больше. Как же распознать симптомы опасного недуга?
Ежегодно инсульт настигает более 15 миллионов человек по всему миру. С каждым годом случаев острых нарушений мозгового кровообращения все больше. Как же распознать симптомы опасного недуга?
Анастасия Ванькович, врач-невролог 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:
Важные признаки – это остро возникшие судороги, остро возникшее нарушение сознания, когда человек дезориентирован в месте, времени, пространстве. Он вас не понимает. Может быть головокружение, двоение в глазах, тошнота, рвота, не приносящая облегчение при этом. Сильная головная боль.
Распознать инсульт поможет международный тест FAST. Такая аббревиатура в переводе с английского обозначает: face – лицо, arm – рука, speech – речь, time – время.
Анастасия Ванькович:
Первые признаки инсульта будут видны на лице, то есть асимметрия носогубной складки. Чтобы это увидеть, надо попросить человека улыбнуться или оскалить зубы – будет видно нарушение на какой-то одной стороне. Еще признак – рука. Попросите человека на секунд пять приподнять обе руки под углом 45 градусов, если он лежит, и 90 градусов, если стоит. Просто подержать. Будет слабость конечности.
Обратить внимание стоит и на речь. Попросите человека с подозрением на инсульт поговорить с вами. Невнятные слова – это главный признак недуга. Самая важная часть оказания помощи – это время. Пациента нужно как можно скорее доставить в больницу.
Анастасия Ванькович:
Когда оказываем первую помощь, надо обеспечить пациенту доступ воздуха, освободить от пуговиц, открыть окна, расслабить стесняющую одежду, чтобы пациенту было чем дышать. Дальше – приподнять голову, поскольку так улучшается кровоток сосудов головного мозга, на 30 градусов в изголовье, чтобы плечи и голова лежали на возвышенном положении. Если у человека судороги или рвота, важно, чтобы он лежал на боку, чтобы рвотные массы выходили и не мешали ему дышать. Важно, чтобы при судорогах не было дополнительных повреждений, чтобы он не ударился о стену, о пол, что часто бывает.
К факторам риска развития недуга медики относят вовсе не пожилой возраст, а заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, недостаток физической активности и вредные привычки. В последние годы инсульт значительно «помолодел».
Анастасия Ванькович:
В том числе это связано с коронавирусной инфекцией, участились случаи инсульта среди пациентов молодого возраста. Коронавирус повышает свертываемость крови, ухудшает ее реологические свойства, то есть это фактор риска ишемического инсульта.
Инсульт не приговор. Своевременное лечение, курс реабилитации и позитивный настрой дают все шансы на благоприятный исход. А главный метод профилактики – это здоровый образ жизни. Регулярные физические нагрузки, правильное питание и контроль артериального давления помогут уберечься от недуга.