Инсульт после коронавируса. Есть ли связь этих двух заболеваний?

Ежегодно инсульт настигает более 15 миллионов человек по всему миру. С каждым годом случаев острых нарушений мозгового кровообращения все больше. Как же распознать симптомы опасного недуга?

Анастасия Ванькович, врач-невролог 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Важные признаки – это остро возникшие судороги, остро возникшее нарушение сознания, когда человек дезориентирован в месте, времени, пространстве. Он вас не понимает. Может быть головокружение, двоение в глазах, тошнота, рвота, не приносящая облегчение при этом. Сильная головная боль.

Распознать инсульт поможет международный тест FAST. Такая аббревиатура в переводе с английского обозначает: face – лицо, arm – рука, speech – речь, time – время. Анастасия Ванькович:

Первые признаки инсульта будут видны на лице, то есть асимметрия носогубной складки. Чтобы это увидеть, надо попросить человека улыбнуться или оскалить зубы – будет видно нарушение на какой-то одной стороне. Еще признак – рука. Попросите человека на секунд пять приподнять обе руки под углом 45 градусов, если он лежит, и 90 градусов, если стоит. Просто подержать. Будет слабость конечности.

Обратить внимание стоит и на речь. Попросите человека с подозрением на инсульт поговорить с вами. Невнятные слова – это главный признак недуга. Самая важная часть оказания помощи – это время. Пациента нужно как можно скорее доставить в больницу.

Анастасия Ванькович:

Когда оказываем первую помощь, надо обеспечить пациенту доступ воздуха, освободить от пуговиц, открыть окна, расслабить стесняющую одежду, чтобы пациенту было чем дышать. Дальше – приподнять голову, поскольку так улучшается кровоток сосудов головного мозга, на 30 градусов в изголовье, чтобы плечи и голова лежали на возвышенном положении. Если у человека судороги или рвота, важно, чтобы он лежал на боку, чтобы рвотные массы выходили и не мешали ему дышать. Важно, чтобы при судорогах не было дополнительных повреждений, чтобы он не ударился о стену, о пол, что часто бывает.

К факторам риска развития недуга медики относят вовсе не пожилой возраст, а заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, недостаток физической активности и вредные привычки. В последние годы инсульт значительно «помолодел».