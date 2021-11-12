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Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?

12 ноября 2021 08:56
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Красивая осанка, стальной пресс, отсутствие проблем с позвоночником, здоровая пищеварительная и выделительная системы – все это дают сильные мышцы кора. Еще они снижают риск получения травм и повышают эффективность бега.

Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?-1

Дарья Вакульчик, фитнес-тренер:
Мышцы кора – это мышцы, которые отвечают за стабилизацию позвоночника, таза и бедер.

К этой группе мышц относится не только пресс, как многие привыкли считать. Это косые и прямые мышцы живота, ягодичные мышцы, бицепсы бедер, разгибатели спины и множество других, которые прилегают к тазовым костям и бедрам. Как проверить, насколько хорошо развиты ваши мышцы кора?

Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?-4

Для того чтобы проверить, крепкие ли у нас мышцы кора и нет ли проблем с позвоночником, крепкая ли спина, мы смотрим на положение лопаток, таза, нет ли изменений, правая сторона либо выше, либо ниже, смотрим на положение стоп. На данный момент все прекрасно. В ходе тренировки мы выявляем, есть ли у нас проблемы в дальнейшем.

Какие преимущества дает работа над этой группой мускулов?

Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?-7

Дарья Вакульчик:
Сейчас пошла тенденция у многих проблемы с осанкой и спиной. От этого возникают грыжи, сколиоз, поэтому мышцы кора мы обязательно тренируем, стабилизаторы. Самое главное это здоровье нашей спины.

Чтобы спина не болела, мышцы кора нужно укреплять. Но только часа упражнений в неделю будет недостаточно, ибо этому противостоят 40 часов сидячей работы с искривленной спиной. Старайтесь уделять внимание этой группе мышц на каждой тренировке, а упражнения мы вам покажем.

Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?-10

Первое, которое знает каждый, – планка. При его выполнении в работу включаются мышцы брюшного пресса, плечи, ягодицы, передняя поверхность бедер и разгибатели спины.

Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?-13

Идеально для укрепления спины подойдут упражнения на турнике. Выполнять их нужно без рывков и раскачиваний.

Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?-16

Ягодичный мостик можно выполнять как дома, так и в тренажерном зале. Не забывайте держать пятки строго под коленями. Следите за тем, чтобы позвоночник не округлялся, а таз не провисал.

Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?-19

Упражнений для проработки этой группы мышц масса. При желании можно изучить этот вопрос и подобрать те, которые будут комфортны для вас. Главное – чтобы они были разнообразными. Набор упражнений рекомендуется менять раз в 2-3 месяца. В целях профилактики следите за своей осанкой, и тогда боли в спине вам не будут страшны.

# Здоровье # Здоровье # Дарья Вакульчик # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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