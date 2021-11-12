Не только для красивой осанки и крепкого пресса. Зачем нужно укреплять мышцы спины?

Красивая осанка, стальной пресс, отсутствие проблем с позвоночником, здоровая пищеварительная и выделительная системы – все это дают сильные мышцы кора. Еще они снижают риск получения травм и повышают эффективность бега.

Дарья Вакульчик, фитнес-тренер:

Мышцы кора – это мышцы, которые отвечают за стабилизацию позвоночника, таза и бедер. К этой группе мышц относится не только пресс, как многие привыкли считать. Это косые и прямые мышцы живота, ягодичные мышцы, бицепсы бедер, разгибатели спины и множество других, которые прилегают к тазовым костям и бедрам. Как проверить, насколько хорошо развиты ваши мышцы кора?

Для того чтобы проверить, крепкие ли у нас мышцы кора и нет ли проблем с позвоночником, крепкая ли спина, мы смотрим на положение лопаток, таза, нет ли изменений, правая сторона либо выше, либо ниже, смотрим на положение стоп. На данный момент все прекрасно. В ходе тренировки мы выявляем, есть ли у нас проблемы в дальнейшем. Какие преимущества дает работа над этой группой мускулов?

Дарья Вакульчик:

Сейчас пошла тенденция – у многих проблемы с осанкой и спиной. От этого возникают грыжи, сколиоз, поэтому мышцы кора мы обязательно тренируем, стабилизаторы. Самое главное – это здоровье нашей спины. Чтобы спина не болела, мышцы кора нужно укреплять. Но только часа упражнений в неделю будет недостаточно, ибо этому противостоят 40 часов сидячей работы с искривленной спиной. Старайтесь уделять внимание этой группе мышц на каждой тренировке, а упражнения мы вам покажем.

Первое, которое знает каждый, – планка. При его выполнении в работу включаются мышцы брюшного пресса, плечи, ягодицы, передняя поверхность бедер и разгибатели спины.

Идеально для укрепления спины подойдут упражнения на турнике. Выполнять их нужно без рывков и раскачиваний.

Ягодичный мостик можно выполнять как дома, так и в тренажерном зале. Не забывайте держать пятки строго под коленями. Следите за тем, чтобы позвоночник не округлялся, а таз не провисал.