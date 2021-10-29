«Ощущение перебоя в области сердца». Чем опасна детская аритмия?

Аритмия (или нарушение ритма сердца) у детей занимает второе место после врожденных пороков сердечно-сосудистой системы. Как правило, заболевание протекает бессимптомно, особенно если это маленькие дети, которые не предъявляют никаких жалоб.

Ирина Чижевская, детский кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»: Нарушение ритма сердца (или аритмия) у детей – это нарушение регулярности, частоты и последовательности сердечных сокращений, то есть любые отклонения от нормы сердечного ритма у ребенка. Заподозрить нарушение ритма сердца у ребенка раннего возраста мы можем по задержке набора веса, отказу от еды. Дети могут быть беспокойными во время сна, может появиться одышка. Старшие дети иногда могут предъявлять жалобы на то, что у них ощущение перебоя в области сердца, учащение сердцебиения, плохая переносимость физической нагрузки.

Зачастую причиной аритмии становятся такие перенесенные инфекционные заболевания, как ангина, пневмония, бронхит и кишечные инфекции. Нарушение ритма сердца у детей может проявиться в любом возрасте, однако чаще всего заболевание диагностируют у новорожденных.

Ирина Чижевская:

Самым простым и доступным методом диагностики нарушений ритма является ЭКГ, которая проводится в условиях поликлиники. Для этого не нужно ложиться в стационар, ребенку записывается стандартное ЭКГ. Если выявляются какие-то нарушения ритма, то рекомендуется консультация кардиолога, более углубленное обследование. Для подбора медикаментозной терапии необходимо углубленное обследование, которое состоит в частности в проведении холтеровского мониторирования, ЭКГ, эхокардиографии и других видов исследования. Лечение состоит из применения антиаритмических препаратов, которые подбираются врачом-специалистом, и кардиометаболических препаратов. Либо, если это электролитное нарушение, то устранение электролитных нарушений в зависимости от того, что мы увидели на электрокардиограмме.