Прямой эфир

Теледоктор. Бесплодие

29 ноября 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О причинах и лечении мужского и женского бесплодия рассказали в программе «Теледоктор».

Не наступает беременность: когда стоит идти к врачу

Почему врачи рекомендуют 2-3 половых контакта в неделю для наступления беременности?

Хотели зачать ребёнка и пользовались контрацептивами: случай из практики врача

Самые частые причины бесплодия: 4 фактора

Мужское бесплодие: при наличии каких симптомов нужно идти к врачу

«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО

«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня

Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?

«Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста»

# Здоровье # Консультация врача # Андрей Бондарев # Теледоктор. Программа о здоровье # Алла Зубарева # Андрей Лебедько # Оксана Мордус

Другие новости рубрики

Все новости
«Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста»
29 ноября 2017 17:04

«Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста»

Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?
29 ноября 2017 17:01

Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?

«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня
29 ноября 2017 16:49

«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня