Новости Беларуси. Об оптимальном возрасте для процедуры экстракорпорального оплодотворения рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Лебедько, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:

Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста. У пациенток до 35 лет, практически у всех мы можем получить беременность после 1-2 попыток ЭКО.

А у пациенток более старшего возраста вероятность наступления беременности снижается.

И у пациенток 45 лет крайне редко возможно получить беременность даже путём ЭКО.