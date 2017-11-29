Прямой эфир

«Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста»

29 ноября 2017 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об оптимальном возрасте для процедуры экстракорпорального оплодотворения рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Лебедько, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Эффективность процедуры ЭКО очень сильно зависит от возраста. У пациенток до 35 лет, практически у всех мы можем получить беременность после 1-2 попыток ЭКО.

А у пациенток более старшего возраста вероятность наступления беременности снижается.

И у пациенток 45 лет крайне редко возможно получить беременность даже путём ЭКО.

Теледоктор. Бесплодие

# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Андрей Лебедько

Другие новости рубрики

Все новости
Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?
29 ноября 2017 17:01

Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка?

«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня
29 ноября 2017 16:49

«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня

«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО
29 ноября 2017 16:19

«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО