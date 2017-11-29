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Мужское бесплодие: при наличии каких симптомов нужно идти к врачу

29 ноября 2017 15:50
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Новости Беларуси. Какие изменения в организме должны насторожить мужчину, рассказали в программе «Теледоктор».

Андрей Бондарев, врач-уролог-андролог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Боли в органах половой системы, нарушение процесса мочеиспускания, нарушение половой функции, изменения фигуры. Изменения, которые произошли снаружи, при осмотре, размеров яичек.

Какие-то покраснения.

Если мужчина задумывается об этом, то он чётко поймёт, что тут что-то не так. А что не так – самому трудно разобраться и нужно сходить к специалисту, уточнить: проблема это или не проблема.

Теледоктор. Бесплодие

# Здоровье # Консультация врача # Андрей Бондарев # Теледоктор. Программа о здоровье

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