«Это какие-то другие дети»: 5 мифов об ЭКО

Андрей Лебедько, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:

Основное заблуждение – это то, что у пациентки всегда может с одной попытки наступить беременность. К сожалению, нет, не всегда. Для наступления беременности может понадобиться более одной попытки. Более того, есть пациентки – незначительное число – у них беременность может, вообще, не наступить, даже после большого количества попыток. Второе заблуждение – это то, что гормональная стимуляция небезопасна. Сами препараты, на самом деле, абсолютно безопасны, они не приближают наступление климакса, потому что мы воздействуем только на те фолликулы, которые и так атрезируются в естественном цикле. И введение этих препаратов имеет минимальное количество побочных эффектов.



Третье заблуждение – то, что беременность после экстракорпорального оплодотворения протекает тяжело, имеется больше осложнений. На самом деле, это не совсем так.