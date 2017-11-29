Не наступает беременность: когда стоит идти к врачу

Новости Беларуси. Если зачатие не происходит, через сколько времени стоит начинать беспокоиться, рассказали в программе «Теледоктор».

Алла Зубарева, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:

Было проведено исследование, которое доказывает, что наступление беременности у 30% пар – первые 3 месяца начала планирования беременности. В дальнейшие 6 месяцев наступает беременность у остальных 60-70%.

И к концу года беременеют остальные 10%.

Поэтому, если в течение года не наступила беременность – это уже является поводом пары обратиться на консультацию к врачу. Диагноз «бесплодие» выставляется супружеской паре, которая в течение года живёт регулярной половой жизнью без использования средств контрацепции.