«Находятся каждый на своей полочке»: где живут эмбрионы перед ЭКО и как выглядит жизнь длиной в 3 дня

Эмбрионы наблюдаются не более одного раза в сутки.



На 3-5-ые сутки после оплодотворения врач-репродуктолог помещает эмбрион в матку при помощи тонкого катетера



Оксана Мордус:

Это – эмбрионы трёхдневные, очень высокого качества, готовые к переносу в полость матки будущей мамы.

Так выглядят 5-дневные эмбрионы, которые готовятся к имплантации.

Вот эти пузырёчки, которые имеются на поверхности оболочки – это говорит о том, что эмбрион на стадии бластоцисты, готовится к выходу из оболочки. Это – высокоразвитый эмбрион.