Почему врачи рекомендуют 2-3 половых контакта в неделю для наступления беременности?

Новости Беларуси. Регулярная половая жизнь, с точки зрения врачей – 2-3 половых контакта в неделю, рассказали в программе «Теледоктор». Врач пояснила, почему этот фактор важен для зачатия.

Алла Зубарева, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:

Хочется объяснить, откуда взялась такая рекомендация – 2-3 раза. Если взять менструальный цикл женщины – как правило, 28 дней – где-то в течение месяца у женщины развивается и растёт одна яйцеклетка. Во время овуляции происходит выход яйцеклетки и она способна к оплодотворению, всего лишь, в течение 1,5-2 суток. То есть, женщина за целый месяц может забеременеть очень маленький промежуток времени – в течение двух суток.