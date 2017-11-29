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Почему врачи рекомендуют 2-3 половых контакта в неделю для наступления беременности?

29 ноября 2017 14:30
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Новости Беларуси. Регулярная половая жизнь, с точки зрения врачей – 2-3 половых контакта в неделю, рассказали в программе «Теледоктор». Врач пояснила, почему этот фактор важен для зачатия.

Алла Зубарева, врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения УЗ «Городской клинический родильный дом №2» г. Минска:
Хочется объяснить, откуда взялась такая рекомендация – 2-3 раза. Если взять менструальный цикл женщины – как правило, 28 дней – где-то в течение месяца у женщины развивается и растёт одна яйцеклетка. Во время овуляции происходит выход яйцеклетки и она способна к оплодотворению, всего лишь, в течение 1,5-2 суток. То есть, женщина за целый месяц может забеременеть очень маленький промежуток времени – в течение двух суток.  

Теледоктор. Бесплодие

# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Алла Зубарева

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