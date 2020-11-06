Информация будет обновляться каждые 10 минут. В Бресте открыли радиолокатор, который делает прогноз погоды в шесть раз быстрее

Новости Беларуси. Белорусские синоптики готовы вывести на новый уровень качество прогнозов погоды. В стране завершили создание единой метеорологической сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это было одним из поручений Президента. 6 ноября в Бресте открыли последний из пяти обновленных доплеровских локаторов.

По сути, это глаза метеорологов: уникальный инструмент для эффективного выявления опасных и неблагоприятных погодных условий. Ураганы, грозы, град, ливни и шквалистый ветер – синоптики смогут еще на подступах к границам страны фиксировать потенциальную опасность и давать штормовые предупреждения. Еще точнее станут краткосрочные прогнозы на ближайшие шесть часов. Они особенно востребованы аграриями в разгар уборочной, авиацией для взлета и посадки самолетов, строителями и даже спортсменами, которые тренируются на водной глади.

Брестский радиолокатор расположился на территории аэропорта. Сложная конструкция высотой с 15-этажку собирает данные о погоде, а затем они поступают в компьютер. Устройство будет работать автономно – без участия человека.

Андрей Куличик, заместитель начальника филиала «Брестоблгидромет»:

70 % фронтов идут с запада и юго-запада, и данный локатор, можно сказать, будет на страже границы всех опасных явлений, которые будут протекать. Все-таки зона действия – 200-250 километров. Можно за шесть часов предугадать и определить, где будет гроза, ливень, град. Можно с точностью сказать, что с учетом новой техники более качественная информация будет, повышаться во много-много раз.