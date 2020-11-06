«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства
Новости Беларуси. Расширение возможностей брестских медиков для лечения пациентов. В областной больнице технически обновили кабинет литотрипсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых безопасных и эффективных методов лечения мочекаменной болезни.
Кабинет действует в больнице уже 14 лет. Но прежнее оборудование морально и физически устарело. Новый аппарат по своим характеристикам превосходит предшественника.
Удаление камней проходит без хирургического вмешательства – на них разрушающе воздействует ударная волна. Пациент в этот момент практически ничего не чувствует.
Весь процесс врачи контролируют дистанционно, под прицелом рентгена или УЗИ.
Олег Морозик, врач-уролог Брестской областной больницы:
Вот это, образно говоря, наш прицел, где находится фокус ударной волны. В центре этого прицела находится камень.
Главное преимущество нового аппарата – дробление рентген-негативных камней, которые не видны на снимках. Такие случаи составляют треть в практике врачей.
Олег Морозик:
Не требуется наркоз, нет осложнений, которые могут быть связаны с наркозом. Эта процедура легче переносится, чем операция. Она менее травматична, имеет меньше осложнений, чем открытые операции хирургические. В то же время это эффективная процедура – эффективность дробления доходит до 80-90 %.
Кабинет литотрипсии многофункциональный – в нем есть рентген, УЗИ и даже условия для экстренного хирургического вмешательства. Самому методу лечения уже сорок лет. Ежегодно через стационар областной больницы проходит до двух тысяч пациентов с мочекаменной болезнью. Половина из них побеждает болезнь благодаря такому оборудованию. Аналогичное техническое обновление уже прошло в Гродно, Гомеле, Могилеве. На очереди – Витебск и Минск.