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«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства

06 ноября 2020 06:53
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Новости Беларуси. Расширение возможностей брестских медиков для лечения пациентов. В областной больнице технически обновили кабинет литотрипсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых безопасных и эффективных методов лечения мочекаменной болезни.

Кабинет действует в больнице уже 14 лет. Но прежнее оборудование морально и физически устарело. Новый аппарат по своим характеристикам превосходит предшественника.

Удаление камней проходит без хирургического вмешательства – на них разрушающе воздействует ударная волна. Пациент в этот момент практически ничего не чувствует.

«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства-1

Весь процесс врачи контролируют дистанционно, под прицелом рентгена или УЗИ.

«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства-4

Олег Морозик, врач-уролог Брестской областной больницы:
Вот это, образно говоря, наш прицел, где находится фокус ударной волны. В центре этого прицела находится камень.

«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства-7

Главное преимущество нового аппарата – дробление рентген-негативных камней, которые не видны на снимках. Такие случаи составляют треть в практике врачей.

«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства-10

Олег Морозик:
Не требуется наркоз, нет осложнений, которые могут быть связаны с наркозом. Эта процедура легче переносится, чем операция. Она менее травматична, имеет меньше осложнений, чем открытые операции хирургические. В то же время это эффективная процедура – эффективность дробления доходит до 80-90 %.

«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства-13

Кабинет литотрипсии многофункциональный – в нем есть рентген, УЗИ и даже условия для экстренного хирургического вмешательства. Самому методу лечения уже сорок лет. Ежегодно через стационар областной больницы проходит до двух тысяч пациентов с мочекаменной болезнью. Половина из них побеждает болезнь благодаря такому оборудованию. Аналогичное техническое обновление уже прошло в Гродно, Гомеле, Могилеве. На очереди – Витебск и Минск.

# Медицинское оборудование # общество # Олег Морозик # Фотофакт

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