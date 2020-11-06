«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства

Новости Беларуси. Расширение возможностей брестских медиков для лечения пациентов. В областной больнице технически обновили кабинет литотрипсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых безопасных и эффективных методов лечения мочекаменной болезни.

Кабинет действует в больнице уже 14 лет. Но прежнее оборудование морально и физически устарело. Новый аппарат по своим характеристикам превосходит предшественника.