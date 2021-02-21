Стоит ли носить маску на улице в мороз? Рассказывает врач
Морозная зима в этом году выдалась! Нередко можно увидеть, как и дети, и взрослые в ненастные дни укутываются шарфом, скрывая под ним часть лица, рассказали в программе «Плюс-минус».
Есть и те, кто именно по этой причине не снимает на улице медицинскую маску. Но специалисты уверяют: такой заботой можно только навредить.
Оксана Довнар-Запольская, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ:
Всемирная организация здравоохранения в начале декабря 2020 года обновила рекомендации по ношению масок среди населения. К сожалению, при дыхании в мороз внутренняя поверхность маски собирает капельки, которые конденсируются. Как только маска становится влажной, она перестает нести защитные функции – это очень важно.
К тому же ошибочно мнение, что маска имеет согревающий эффект в мороз. Опять-таки, при охлаждении маски, при собирании конденсата на внутренней поверхности, маска, к сожалению, будет охлаждать поверхность кожи и мешать нормальному дыханию.
Поэтому маски в мороз можно носить только в том случае, если вы находитесь на скученной остановке либо в большом скоплении людей на морозе. Но как только вы отошли на расстояние более 1,5 метров, маска должна быть снята. Это обязательное условие.
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Шарфы не защищают, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от передачи вирусных инфекций – COVID, гриппа и других респираторных вирусов. Поэтому это абсолютно бессмысленная защита.