«В нашем учреждении сосредоточены все тяжёлые пациентки». Как в Беларуси выхаживают недоношенных детей?

В Беларуси медики спасают недоношенных крох даже в самых непростых ситуациях, когда вес малышей не превышает и 500 граммов. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в стране составляет более 80%. Сегодня показатель младенческой смертности в республике – один из самых низких в мире. Также Беларусь эффективно борется с передачей ВИЧ от матери к ребенку с помощью антиретровирусной терапии. Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

В нашем учреждении сосредоточены все тяжелые пациентки: с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, с опухолями, со злокачественными новообразованиями.

Ежегодно около четырех тысяч детей в нашей стране рождаются на ранних сроках. Еще несколько десятилетий назад спасти младенцев с экстремально низкой массой тела не представлялось возможным, но современный уровень перинатальной медицины и врачи дарят таким малышам шанс на жизнь. Чтобы избежать проблем в будущем, важно в самые первые месяцы развития эмбриона не упустить болезнь – иначе последствия могут растянуться на всю жизнь. Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя», доктор медицинских наук:

Мы не работаем одни. Обязательно при той или иной проблеме у маленького ребенка приглашаются специалисты различных специальностей – это нейрохирурги, это хирурги общего профиля, онкогематологи, травматологи. Например, у недоношенного ребенка возможно развитие ретинопатии и в перспективе слепота. Для того, чтобы избежать этой проблемы, у нас работают офтальмологи-хирурги.

Стоит отметить, что новорожденные, у которых были серьезные проблемы со здоровьем еще в эмбриональном периоде, получают помощь и наблюдение врачей и после выписки из роддома. Врачи РНПЦ «Мать и дитя» следят за здоровьем деток до пяти лет. И используемые методы эффективные – в этом году центр ждет модернизация, которая позволит сохранить еще больше жизней.

Елена Улезко:

В 2021 году, к концу года, будет сдан в строй корпус новой детской реанимации, который позволит нам внедрить новые технологии и возможности для спасения и выхаживания детей с различными патологиями.