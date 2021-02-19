«Если воздух сильно холодный, тогда лучше дышать носом». Как правильно бегать зимой?

На старт, внимание, марш! Немногие рискнут в погоне за крепким иммунитетом и здоровым телом заниматься зимой на улице. Наш герой не из робкого десятка. Он не боится даже самых лютых морозов. Бегает регулярно, не пропуская ни одной тренировки.

Игорь Ляшко:

Начал я свою беговую карьеру с 16 лет, в школе еще с десятого класса. Задался целью очень сильно похудеть, потому что была избыточная масса тела и нашел альтернативу – это бег для себя. Бегаю уже на протяжении девяти лет. В плане бега попробовал себя в разные сезоны: зимой, летом, осенью, весной. Больше всего понравилось бегать, конечно же, летом – это максимально комфортно, но не исключаю, что зимой тоже можно создать такие условия, при которых можно бегать с комфортом.

Насколько полезен бег зимой и как правильно держать дыхание, мы узнали у тренера. Сергей Сергиенко, тренер:

Во время бега зимой можно заложить хорошую базу и фундамент, потому что бег является медленным, соответственно, километраж можно нарабатывать больше. Дыхание можно соблюдать как и летом, только есть некоторые нюансы: если воздух очень сильно холодный, тогда лучше будет дышать носом. Если вы будете задыхаться во время бега, тогда либо нужно снизить темп, чтобы пульс немного уменьшить, либо вы можете шарф натянуть на рот и тогда дышать ртом.

Идеальное место для бега – парки, стадионы или лесные тропинки. В общем, это может быть любое место с расчищенными дорожками, желательно вдали от скопления людей, чтобы ничего не мешало концентрироваться на процессе. При какой температуре можно бегать, а при какой нет – вопрос риторический. Каждый спортсмен решает для себя, но если вы в этом деле новичок, лучше обойтись без экспериментов.

Сергей Сергиенко:

Здесь уже зависит все от опыта, потому что есть такой спортсмен Дмитрий Волошин, он бежал 50 километров при минус 60. Но если вы только начинающий спортсмен, то тогда вам лучше до минус десяти и уже потом постепенно выходить при более низких температурах.

Одежде во время бега зимой стоит уделить особое внимание! Сергей Сергиенко:

Что касается одежды, она должна быть трехслойная. Первый слой – термобелье, которое плотно прилегает к телу, желательно брать его по размеру, чтобы оно нигде не висело, не болталось, было без швов, чтобы оно не натирало и не доставляло дискомфорта и чтобы оно не впитывало воду. Второй слой – тепловой, это может быть какая-то прилегающая кофта легкая, чтобы создать подушку между первым и третьим слоем. Третий слой – это непродуваемая куртка. Лучше, чтобы одежда прилегала к телу, а не болталась как парашют. Можно зимние кроссовки именно для бега не покупать, но обувь желательно выбирать такую, чтобы она была более плотная. Летний вариант «с сеткой» не подойдет, потому что ветер будет задувать и даже во время бега могут замерзать стопы.