Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля

22 февраля, в понедельник, скажется влияние влажной воздушной массы атлантического происхождения. По северо-востоку страны погоду будет определять фронтальный раздел и более прохладная воздушная масса. Во вторник и среду, 23-24 февраля, республика будет находиться под влиянием малоподвижного слабовыраженного атмосферного фронта.

Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета: Последние недели календарной зимы подарят белорусам ощущение весны. В начале рабочей недели потеплеет, температурный фон постепенно вернется к климатической норме, а к выходным уже и значительно превысит ее.

Управлять погодой нашей страны на следующей неделе будет теплая воздушная масса, поступающая из Западной Европы. Местами по стране пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, будут образовываться туманы и гололедные явления.

Температурный фон повысится. В ночные часы в основном составит -6…+1°С, по северо-востоку при прояснениях будет подмораживать еще до -11°С. В дневные часы температура будет распределяться по стране от +2…+6°С градусов по юго-западу -1…-3°С по востоку. При этом к концу недели по Брестской области потеплеет и вовсе до +10°С.