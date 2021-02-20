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Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля

20 февраля 2021 20:33
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Новости Беларуси. Как обещают синоптики, на большую часть территории страны распространится оттепельная погода, рассказали в программе «Плюс-минус».

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-1

22 февраля, в понедельник, скажется влияние влажной воздушной массы атлантического происхождения. По северо-востоку страны погоду будет определять фронтальный раздел и более прохладная воздушная масса. Во вторник и среду, 23-24 февраля, республика будет находиться под влиянием малоподвижного слабовыраженного атмосферного фронта.

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-4

Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Последние недели календарной зимы подарят белорусам ощущение весны. В начале рабочей недели потеплеет, температурный фон постепенно вернется к климатической норме, а к выходным уже и значительно превысит ее.

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-7

Управлять погодой нашей страны на следующей неделе будет теплая воздушная масса, поступающая из Западной Европы. Местами по стране пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, будут образовываться туманы и гололедные явления.

Температурный фон повысится. В ночные часы в основном составит -6…+1°С, по северо-востоку при прояснениях будет подмораживать еще до -11°С. В дневные часы температура будет распределяться по стране от +2…+6°С градусов по юго-западу -1…-3°С по востоку. При этом к концу недели по Брестской области потеплеет и вовсе до +10°С.

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-10

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-12

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-14

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-16

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-18

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-20

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-22

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-24

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-26

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-28

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-30

Потеплеет до +10°С. Синоптики рассказали о погоде на конец февраля-32

# Погода в Беларуси # общество # Елена Ходочинская # Юлия Самусенко # Фотофакт

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