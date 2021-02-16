Когда необходимо удалять аденоиды ребёнку и что будет, если не сделать этого? Объясняет врач-оториноларинголог

Тема аденоидов для большинства родителей давно стала головной болью. Вирусы и инфекции попадают в наш организм через носоглотку, а из-за своей незрелости иммунная система ребенка не может его защитить. Своеобразным фильтром здесь выступает носоглоточная миндалина – это орган иммунитета, который задерживает различные микробы.

Алексей Лосев, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Если у ребенка вне состояния простуды, насморка родители отмечают стойкое носовое дыхание, целесообразно привести его на осмотр к врачу-оториноларингологу. После осмотра носоглотки доктор устанавливает истинную или ложную причину гипертрофии аденоидов. Истинная гипертрофия аденоидов – это разрастание лимфоидной ткани. Ложная гипертрофия – состояние, когда небольшие аденоиды вследствие воспаления и воспалительного отека набухают и увеличиваются в размерах.