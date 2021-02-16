Когда необходимо удалять аденоиды ребёнку и что будет, если не сделать этого? Объясняет врач-оториноларинголог
Тема аденоидов для большинства родителей давно стала головной болью. Вирусы и инфекции попадают в наш организм через носоглотку, а из-за своей незрелости иммунная система ребенка не может его защитить. Своеобразным фильтром здесь выступает носоглоточная миндалина – это орган иммунитета, который задерживает различные микробы.
Алексей Лосев, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Если у ребенка вне состояния простуды, насморка родители отмечают стойкое носовое дыхание, целесообразно привести его на осмотр к врачу-оториноларингологу. После осмотра носоглотки доктор устанавливает истинную или ложную причину гипертрофии аденоидов. Истинная гипертрофия аденоидов – это разрастание лимфоидной ткани. Ложная гипертрофия – состояние, когда небольшие аденоиды вследствие воспаления и воспалительного отека набухают и увеличиваются в размерах.
Разрастание аденоидов – это очень длительный процесс. Изменения в организме происходят постепенно. Запущенное заболевание может привести даже к деформации лицевого скелета ребенка. Поэтому любое изменение в состоянии здоровья должно стать поводом для посещения специалиста.
Алексей Лосев:
При консервативном лечении аденоидов, как правило, назначается глюкокортикостероидный спрей местного применения в нос. Препараты не вызывают изменения гормонального фона у ребенка, не вызывает зависимости и привыкания. При отсутствии улучшения после проведенного лечения кортикостероидными препаратами констатируется истинная гипертрофия аденоидов, что является показанием к их удалению.
Операция по удалению аденоидов называется аденотомия. Суть заключается в удалении патологически увеличенной носоглоточной миндалины. Хирургическое вмешательство – крайняя мера. Если врач настаивает – значит это действительно нужно.
Алексей Лосев:
Абсолютным показанием, когда консервативное лечение проводить нецелесообразно, является остановка дыхания во сне. Если не удалять аденоиды, ребенок вследствие длительного затруднения носового дыхания и дыхания ртом получает ортодонтические проблемы: начинает портиться прикус, неправильное формирование зубочелюстной системы и формируется аденоидное лицо. В большинстве клиник в настоящее время удаление аденоидов производится под общим обезболиванием. Ребенок никакой психологической травмы не получает.