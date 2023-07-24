С какими баллами поступают в медицинский колледж? Узнали у директора заведения

Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны. Екатерина Забенько, СТВ:

Колледжи – на какие специальности сегодня готовят ребят, что наиболее востребовано?

Светлана Данилкович, директор УО «Минский городской медицинский колледж»:

В колледже осуществляется подготовка по пяти специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-диагностическое дело», «Медико-профилактическое дело» и «Лечебный массаж». Активно у нас реализуется инклюзивное образование. У нас обучаются ребята с нарушением слуха по специальности «Медико-диагностическое дело». В 2022 году у нас была открыта специальность «Лечебный массаж», и по ней обучаются ребята с нарушением зрения. Екатерина Забенько:

С какими баллами? Интересен уровень подготовки ребят, которые к вам поступают. Светлана Данилкович:

В 2022 году после длительного перерыва был осуществлен набор на базе 9 классов в количестве 150 человек. По двум специальностям – «Лечебное дело» и «Сестринское дело». Конкурс был достаточно высокий, соответственно, высокий средний проходной балл. Вот на специальность «Лечебное дело», например, проходной балл состоял 9,2 балла по документу об образовании. И конкурс составил 3 человека на место. На сестринское дело проходной балл состоял 8,7 баллов, 2,5 человека на место – конкурс. Екатерина Забенько:

Как вы оцениваете профессионализм врачей, которые приходят к вам на работу устраиваться?

Игорь Юркевич, главный врач УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Высокий уровень, достаточно серьезная подготовка. Наше медицинское образование на достаточно высоком уровне. Практическая работа уже в клинике позволяет работать над самим собой. Сколько медработник работает, он всю жизнь учится. Безусловно, это та профессия, где ты постоянно должен читать литературу, общаться с коллегами. Эта возможность у нас представлена, несмотря даже на ковидные ограничения, которые действовали, проводились и онлайн-семинары, шоу-общения с коллегами, перенимали опыт соседних стран, учились и у нас. Поэтому уровень крайне высокий, на мой взгляд. Екатерина Забенько:

Часто ли вы встречаетесь со студентами, с учащимися, чтобы как-то быстрее внедрить их в эту тему, потому что наверняка практика превыше всего, общение с профессионалами дает какой-то другой задел для дальнейшей учебы и потом работы. Игорь Юркевич:

На нашей базе проходят практику студенты медицинских вузов страны, проходят в практику специалисты медицинских колледжей. Мы регулярно с ними общаемся. В этом году я являлся председателем государственной экзаменационной комиссии медицинского колледжа. Даже просто в общении с детьми, которые приходят, подписываем, когда уже общаемся, по итогам делимся впечатлениями, спрашиваем, какое отделение понравилось, хотели бы сюда прийти. Многие ребята совмещают учебу и работу. Работают у нас в вечернее время, в выходные медбратьями, медсестрами.

Екатерина Забенько:

Совсем молодые ребята часто проходят практику на базе уже больницы. Насколько я знаю, неплохо себя зарекомендовывают. Старательные, исполнительные, аккуратные. Игорь Юркевич:

Я скажу, что ответственность у них высокая. Хотя, конечно же, безусловно, важен и наставник, то отделение или тот коллега, который стал первым твоим учителем. Я считаю, что мне в жизни повезло именно с учителями. И я до сих пор помню всех своих учителей. Екатерина Забенько:

От учителя именно зависит, дальше ты пойдешь в профессию или, возможно, будешь работать по другой специальности. Светлана Юрьевна, что можете сказать про своих учащихся, которые отрабатывают больнице?