С какими баллами поступают в медицинский колледж? Узнали у директора заведения
Его хвалят и ругают. От него зависят жизнь и благополучие. Оно каждый день делает шаг вперед и стремится к тому, чтобы люди меньше болели и чаще ходили к врачам. Нет, не лечиться, а проходить обследование. Отечественное здравоохранение по многим позициям признается одним из лучших в мире, о чем говорит и наш Президент. В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о задачах, которые глава государства поставил перед медиками. В первую очередь навести порядок в сфере и позаботиться о качестве и доступности обслуживания в каждом уголке нашей страны.
Екатерина Забенько, СТВ:
Колледжи – на какие специальности сегодня готовят ребят, что наиболее востребовано?
Светлана Данилкович, директор УО «Минский городской медицинский колледж»:
В колледже осуществляется подготовка по пяти специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Медико-диагностическое дело», «Медико-профилактическое дело» и «Лечебный массаж». Активно у нас реализуется инклюзивное образование. У нас обучаются ребята с нарушением слуха по специальности «Медико-диагностическое дело». В 2022 году у нас была открыта специальность «Лечебный массаж», и по ней обучаются ребята с нарушением зрения.
Екатерина Забенько:
С какими баллами? Интересен уровень подготовки ребят, которые к вам поступают.
Светлана Данилкович:
В 2022 году после длительного перерыва был осуществлен набор на базе 9 классов в количестве 150 человек. По двум специальностям – «Лечебное дело» и «Сестринское дело». Конкурс был достаточно высокий, соответственно, высокий средний проходной балл. Вот на специальность «Лечебное дело», например, проходной балл состоял 9,2 балла по документу об образовании. И конкурс составил 3 человека на место. На сестринское дело проходной балл состоял 8,7 баллов, 2,5 человека на место – конкурс.
Екатерина Забенько:
Как вы оцениваете профессионализм врачей, которые приходят к вам на работу устраиваться?
Игорь Юркевич, главный врач УЗ «6-я городская клиническая больница»:
Высокий уровень, достаточно серьезная подготовка. Наше медицинское образование на достаточно высоком уровне. Практическая работа уже в клинике позволяет работать над самим собой. Сколько медработник работает, он всю жизнь учится. Безусловно, это та профессия, где ты постоянно должен читать литературу, общаться с коллегами. Эта возможность у нас представлена, несмотря даже на ковидные ограничения, которые действовали, проводились и онлайн-семинары, шоу-общения с коллегами, перенимали опыт соседних стран, учились и у нас. Поэтому уровень крайне высокий, на мой взгляд.
Екатерина Забенько:
Часто ли вы встречаетесь со студентами, с учащимися, чтобы как-то быстрее внедрить их в эту тему, потому что наверняка практика превыше всего, общение с профессионалами дает какой-то другой задел для дальнейшей учебы и потом работы.
Игорь Юркевич:
На нашей базе проходят практику студенты медицинских вузов страны, проходят в практику специалисты медицинских колледжей. Мы регулярно с ними общаемся. В этом году я являлся председателем государственной экзаменационной комиссии медицинского колледжа. Даже просто в общении с детьми, которые приходят, подписываем, когда уже общаемся, по итогам делимся впечатлениями, спрашиваем, какое отделение понравилось, хотели бы сюда прийти. Многие ребята совмещают учебу и работу. Работают у нас в вечернее время, в выходные медбратьями, медсестрами.
Екатерина Забенько:
Совсем молодые ребята часто проходят практику на базе уже больницы. Насколько я знаю, неплохо себя зарекомендовывают. Старательные, исполнительные, аккуратные.
Игорь Юркевич:
Я скажу, что ответственность у них высокая. Хотя, конечно же, безусловно, важен и наставник, то отделение или тот коллега, который стал первым твоим учителем. Я считаю, что мне в жизни повезло именно с учителями. И я до сих пор помню всех своих учителей.
Екатерина Забенько:
От учителя именно зависит, дальше ты пойдешь в профессию или, возможно, будешь работать по другой специальности. Светлана Юрьевна, что можете сказать про своих учащихся, которые отрабатывают больнице?
Светлана Данилкович:
Я хотела бы добавить о тесном взаимодействии. Вот на базе 6-й городской клинической больницы у нас организован и успешно работает круглогодичный студенческий отряд.
Екатерина Забенько:
Это тоже важно. Ну, сейчас можно получить образование студентам благодаря и таким еще помощникам, как тренажеры и симуляторы. Когда ты можешь уже посмотреть воочию, как что происходит, и попробовать это своими руками. Это помогает, хорошее подспорье в образовании?
Игорь Юркевич:
Технические навыки, конечно, тоже важны, но, наверное, все-таки сторонник того, что общение с пациентом не заменит ничего. Ты приобретаешь свой опыт, свою профессиональную интуицию. В чем ценность? Приезжают даже иностранные студенты, с которыми мы общаемся, они говорят, что у вас можно общаться с больными. И можно много чего делать. Ограничения, с которыми связаны юридические права пациентов в других странах, ограничивают даже возможность прикоснуться к пациенту. На сегодня у нас есть возможность общаться. Пациенты понимают, что это клиническое учреждение, где готовится новое поколение медицинских работников.
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